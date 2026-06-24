Trump cancela firma de ley de vivienda hasta que aprueben su reforma electoral

El presidente Donald Trump canceló la firma de una de las iniciativas de vivienda asequible más importantes de las últimas décadas y condicionó su promulgación a la aprobación de la llamada Ley SAVE America, un proyecto impulsado por los republicanos que busca endurecer los requisitos para votar en Estados Unidos.

La medida representa un nuevo capítulo en la estrategia política del mandatario, quien ha convertido la legislación electoral en una de sus principales prioridades de gobierno de cara a las elecciones intermedias de 2026.

La ley de vivienda, conocida como Ley de Vivienda del Siglo XXI, había sido aprobada esta semana por el Congreso con un inusual respaldo bipartidista, luego de meses de negociaciones entre la Cámara de Representantes y el Senado.

Sin embargo, horas antes de la ceremonia prevista para promulgarla, Trump anunció su cancelación.

“La conferencia de prensa y la firma de la ley de vivienda previstas para hoy quedan canceladas hasta que aprobemos la urgentemente necesaria Ley para Salvar a Estados Unidos, que considero una emergencia nacional”, escribió el mandatario a través de Truth Social.

Today’s Housing News Conference and Signing is hereby cancelled until such time as we pass the desperately needed SAVE AMERICA ACT, which I consider to be a National Emergency. Thank you for your attention to this matter! President DJT



( TS: Jun 24 2026, 10:26 AM ET )???????????? pic.twitter.com/FN27y2slqf — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) June 24, 2026

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