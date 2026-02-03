Alejandra Maldonado es eliminada de Exatlón Estados Unidos

La eliminación de Alejandra Maldonado fue sorpresiva. La participante del equipo rojo salió de las arenas de Exatlón Estados Unidos a manos de Johanna Gómez. La colombiana no se dejó intimidar por la situación y se impuso a una de las competidoras de la nueva generación que más polémica generó dentro de esta décima temporada.

Alejandra siempre sobresalió por no tener “pelos en la lengua”; buscaba la confrontación dentro de los circuitos y no tenía reparos en generar contacto en el área de la puntería, aun cuando para muchos de sus rivales esto fuese sinónimo de “trampa”.

Maldonado, pese a ser una de las grandes motivadoras del contacto en la puntería, sí era de las que se quejaba si sus compañeras rivales ejercían la misma presión sobre ella. Y no tenía reparos en señalar lo que ella consideraba trampa por parte de los hombres del equipo azul, aunque no fuese verdad.

Su eliminación, durante la noche del 2 de febrero, también fue un poco “karmática”, tomando en cuenta que desde la semana pasada dijo: “Johanna ya debe ir a eliminación”. Y en efecto así fue, pero tanto la pidió que terminó siendo la colombiana la que la sacó de la competencia.

Recordemos que, en rendimiento, Maldonado contaba con un porcentaje de efectividad superior al de Gómez. Ya que Johanna apenas goza de un 27 % de efectividad en comparación con el resto de mujeres de la competencia. Sin embargo, en las pruebas de eliminación logra mantener tanta la calma que ha sido la responsable de eliminar a varias mujeres dentro del circuito.

