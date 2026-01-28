Las tres mujeres del equipo azul recibirán a sus familiares en Exatlón Estados Unidos

Exatlón Estados Unidos ha entrado a su etapa final y en estos momentos atraviesa sus octavos de final. En esta parte de la competencia, los competidores han empezado a gozar de ciertos privilegios, que se obtienen a base de victorias.

Esta semana los capitanes por equipos son: Dan Pastrana y Wilmarie Negrón. Durante la prueba de ayer, dependiendo del grupo vencedor, el o la capitana de su equipo debería elegir a tres de sus compañeros para recibir a sus familiares dentro de la competencia.

“Los Contendientes” se ganaron este premio y las privilegiadas son las tres mujeres de los azules: Denisse Novoa, Johanna González y Wilmarie Negrón.

Lastimosamente, la victoria de los azules supuso la derrota de los rojos, lo que dejó al equipo de Pastrana con un mal sabor de boca. Y a una Viviana Michelle con lágrimas en los ojos. Todos perdieron la ilusión de poder ver a sus familiares en las arenas de Exatlón Estados Unidos.

Rumbo a la semana final veremos más eliminaciones, esta semana le toca a las mujeres y todo a punta a dos nombres: Alejandra Maldonado y Johanna González.

