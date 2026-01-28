window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Las tres mujeres del equipo azul recibirán a sus familiares en Exatlón Estados Unidos

Anoche, "Plátano Power" logró dar el punto de la victoria al equipo azul en las arenas de Exatlón

Emmanuel impuso su velocidad y fuerza en las arenas de Exatlón Estados Unidos.

Emmanuel impuso su velocidad y fuerza en las arenas de Exatlón Estados Unidos. Crédito: Cortesía | Telemundo

Avatar de Clary Castro

Por  Clary Castro

Exatlón Estados Unidos ha entrado a su etapa final y en estos momentos atraviesa sus octavos de final. En esta parte de la competencia, los competidores han empezado a gozar de ciertos privilegios, que se obtienen a base de victorias.

Esta semana los capitanes por equipos son: Dan Pastrana y Wilmarie Negrón. Durante la prueba de ayer, dependiendo del grupo vencedor, el o la capitana de su equipo debería elegir a tres de sus compañeros para recibir a sus familiares dentro de la competencia.

“Los Contendientes” se ganaron este premio y las privilegiadas son las tres mujeres de los azules: Denisse Novoa, Johanna González y Wilmarie Negrón.

Lastimosamente, la victoria de los azules supuso la derrota de los rojos, lo que dejó al equipo de Pastrana con un mal sabor de boca. Y a una Viviana Michelle con lágrimas en los ojos. Todos perdieron la ilusión de poder ver a sus familiares en las arenas de Exatlón Estados Unidos.

Rumbo a la semana final veremos más eliminaciones, esta semana le toca a las mujeres y todo a punta a dos nombres: Alejandra Maldonado y Johanna González.

Sigue Leyendo más de Exatlón Estados Unidos aquí:

· Kelly Ríos fue eliminada de Exatlón Estados Unidos
· Alejandra Maldonado es la primera sentenciada de la semana, en “Exatlón Estados Unidos”
· ¿El equipo de “Los Contendientes” ha perdido totalmente su buena racha en “Exatlón Estados Unidos”?

En esta nota

exatlon estados unidos Telemundo
Trending
Contenido Patrocinado
Trending