Alejandra Maldonado es la primera sentenciada de la semana, en “Exatlón Estados Unidos”

La noche del 14 de enero, en “Exatlón Estados Unidos” se jugó por la primera sentencia de la semana. La pasada les tocó a los hombres, hoy es el turno de las mujeres. Debido a la victoria del equipo azul, “Los Famosos” vieron cómo Alejandra Maldonado vestía la camiseta negra que la distinguía como la primera sentenciada. El equipo azul no quiere ver a ninguna de sus participantes en peligro de eliminación.

Ayer la competencia fue brutal, y el hecho de que el equipo de “Contendientes” tenga menos participantes, le exige a los que quedan correr y competir en más ocasiones que en comparación al equipo liderado por Dan Pastrana, lo que impulsa el rendimiento de los mismos por encima de los porcentajes que puedan acumular tanto los hombres como las mujeres que visten la camisa roja.

Por esta razón, posiblemente los números de efectividad de Kelvin Noé Rentería y los de Emmanuel “Plátano Power” suelen ser superiores a los del resto: corren más, por ende participan en más competencias que Dan, “El Gallito” y Polo.

Dicho esto, hoy el equipo de Wilmarie Negrón deberá pelear nuevamente por “La Villa Exatlón”, la cual perdieron esta semana. Sin embargo, posiblemente hoy no veamos una victoria de los azules, asumiendo lo cansados que deben estar después de un circuito en el que corrieron, todos, el doble en comparación con los rojos…

