El equipo azul se queda con “La Villa Exatlón”

En “Exatlón Estados Unidos” la historia se escribe un día a la vez, porque lo que hoy podría parecer el equipo más fuerte, mañana podría convertirse en el más débil y todo depende de ciertos factores. En algunos casos influye el ánimo y las lesiones de los atletas. Pero también depende de la motivación, es decir, del premio que pueda haber detrás a diario.

En este programa se pelea por “La Villa Exatlón”, por medallas de salvoconducto. Compiten también por el tablero del dinero y para sentenciar a competidores del equipo contrario. Esto definitivamente complementa los ánimos de cada competidor a la hora de correr y atinarle a la puntería.

Por esto anoche se jugó por “La Villa”, y aunque el equipo rojo tenía muchas ganas de regresar a lo mejor que ofrece este reality para los atletas en cuestión de descanso, privacidad, espacio, entretenimiento y alimentación, la verdad es que el equipo azul decidió que ellos no estaban listos para perder todo esto y se aferraron a que en dicho lugar tienen además acceso a café diario y a un gimnasio bien equipado para entrenar.

Hoy, sin embargo, las arenas podrían complicarse más porque en el equipo rojo las fricciones con Alejandra Maldonado están subiendo de nivel, y ya hay varios de sus compañeros que no están a favor de sus formas.

Sigue Leyendo más de Exatlón Estados Unidos aquí:

· El equipo azul pierde su racha de victorias frente al equipo rojo en Exatlón Estados Unidos

· El equipo azul recupera “La Villa Exatlón” con una contundente victoria

· ¿La presión de su equipo hace que Polo se sienta culpable de las derrotas en Exatlón Estados Unidos?