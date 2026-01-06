El equipo azul recupera “La Villa Exatlón” con una contundente victoria

El equipo de las remontadas. En Exatlón Estados Unidos tenemos al equipo azul, un grupo de contendientes que conquistaron a muchos y convencieron a pocos. La racha de derrotas con las que nos tuvieron durante tres semanas casi consecutivas logró disuadir a muchos. Otros decidieron “hundirse con el barco” si es que este no lograba superar la mala marea que se le avecinaba día con día.

Hoy, el equipo de “Plátano Power” parece haber encontrado su ritmo. Después de cuatro eliminaciones continuas, parecen haber logrado llegar a un balance en el que cuatro de la vieja generación acompañan a dos de la nueva era. Y aunque tanto Johanna como Lorenzo no han logrado alcanzar la velocidad precisa para superar los circuitos, sí han adquirido mejor puntería dentro de los mismos.

Ante todo lo anterior, al equipo rojo lo que lo hace decaer y perder el rumbo son las derrotas, porque luego de acostumbrarse a ganar, perder es una verdadera desdicha, sobre todo frente a un equipo por el cual ni ellos “daban un peso”.

La noche del 5 de enero fue una prueba de esto. El equipo de famosos perdió la adorada “Villa Exatlón” y el equipo azul durmió desde anoche con mejor comida, cocina. Gimnasio, espacio de recreación, cuartos individuales y aire acondicionado. Mientras que “los famosos” llegaron al campamento Exatlón hastiados por la nueva realidad que les espera y molestos ante una derrota tan apabullante frente al equipo azul.

Vale mencionar que anoche la derrota del equipo rojo corrió por cuenta de Alejandra Maldonado, Óscar Muñoz y Polo Monárrez, que no lograron sumar ni un solo punto en todas sus carreras. A esto se le suman las pérdidas de Dan Pastrana, “El Gallito” Vázquez y Anissa Guajardo. La única integrante del equipo que ganó todas sus competencias fue “La Cazadora” Viviana.

