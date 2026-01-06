¿La presión de su equipo hace que Polo se sienta culpable de las derrotas en Exatlón Estados Unidos?

Polo Monárrez es parte del equipo rojo en “Exatlón Estados Unidos”, el equipo de los famosos. Y durante la noche de ayer su equipo perdió de manera contundente frente al equipo azul, luego de que todos sus integrantes sumaran puntos a favor de la victoria que los llevó de regreso a “La Villa Exatlón”.

Durante la competencia, Monárrez no fue el único sin sumar puntos a su equipo. Óscar Muñoz y Alejandra Maldonado tampoco dieron puntos. Sus recorridos eran casi perfectos, pero en la puntería fallaron los puntos más importantes del juego. Además de esto, perdieron al menos uno o dos puntos frente a los contendientes del equipo azul, tanto “El Gallito” Vázquez como Dan Pastrana y Anissa Guajardo.

La derrota de anoche no fue culpa de Polo, pero parece que la presión de su equipo lo ha llevado a creer que su edad y su lesión en el tobillo lo hacen una carga para los suyos, cuando los que son más jóvenes que él anoche tampoco sumaron puntos.

Alejandra, dentro del grupo de mujeres, es la que menos porcentajes de victorias tiene y, en el caso de los hombres, los números están entre Óscar y Polo. Así que estos son los nombres de los más “débiles” del equipo rojo y son tres, no uno.

Dicho esto, se aplaude que anoche Lorenzo Figueroa corrió tres veces el circuito del circo y le dio tres puntos a los suyos, incluso frente a Dan Pastrana, una victoria que hizo que hasta los suyos celebraran con sorpresa. Anoche Johanna también fue efectiva y sumó puntos para su equipo. Mientras que Emmanuel “Plátano Power” sigue siendo el pilar más fuerte y efectivo del conjunto azul.

