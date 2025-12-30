Fernando Lozada abandona Exatlón Estados Unidos, pero su equipo no se rinde y retienen la villa

El equipo rojo perdió a un habilidoso integrante la noche del lunes 29 de diciembre. Hablamos de Fernando Lozada, quien anoche abandonó la competencia de “Exatlón Estados Unidos“, según reportó Frederick Oldenburg, por temas personales.

En las redes sociales nos dicen que esto podría tener relación con que Lozada aún tiene un contrato vigente con TV Azteca. Recordemos que el mexicano fue el ganador de “La Isla: Desafío Extremo” 2024, con dicha televisora. Razón por la cual se cree que este aún está atado a la misma de manera contractual. Sin embargo, los rumores aún no han sido confirmados.

La salida de Lozada dejó a su equipo con un mal sabor de boca; sin embargo, esto no nubló su juicio durante la competencia. Al contrario, jugaron como siempre y terminaron quedándose, nuevamente, con “La villa Exatlón”. El equipo azul demostró que siguen ansiando construir más victorias; sin embargo, el mal juego de Lorenzo Figueroa y la ausencia de Kelvin Noé Rentería por lesión terminaron por afectar el rendimiento general del equipo de contendientes.

Se nota también la baja de Franz, quien la semana pasada demostró estar a la altura de la competencia, ganando en la mayoría de circuitos y sumándole puntos a su equipo. Sin embargo, durante el proceso del domingo 28 de diciembre, terminó siendo eliminado por Óscar Muñoz.

Sigue Leyendo más de “Exatlón Estados Unidos” aquí:

· Sorpresiva eliminación en Exatlón Estados Unidos: Franz pierde contra Óscar Muñoz

· Óscar, del equipo rojo, es sentenciado y entra al proceso de eliminación en Exatlón Estados Unidos

· El equipo azul retiene nuevamente la “villa” en Exatlón Estados Unidos