Sorpresiva eliminación en Exatlón Estados Unidos: Franz pierde contra Óscar Muñoz

La eliminación del domingo 28 de diciembre fue inesperada para los seguidores del equipo azul en Exatlón Estados Unidos.

La semana pasada Franz tuvo una buena racha de victorias, elevando su porcentaje, con números en positivo para el grupo de los contendientes. Mientras que Lorenzo Figueroa no lograba entregar más que derrotas, siempre a un paso de ganar, pero perdiendo al final.

Todo lo anterior nos dejaba con un panorama claro. El domingo Lorenzo sería eliminado de Exatlón. ¡Esto no sucedió! En el proceso de la noche del domingo 28 de diciembre, el hijo de Chayanne sorpresivamente ganó todas las pruebas, lo que le permitió abandonar el rito de eliminación. Dejando a Franz versus Óscar Muñoz.

El circuito fue una completa pesadilla para Franz. Aunque lograba, igual en ocasiones, en velocidad al colombiano, en la puntería no encontró la oportunidad de vencerlo y terminó perdiendo en los cuatro turnos.

Visto desde afuera, como televidente, el circuito no parecía tan complejo, tampoco así el juego de puntería, pero en Exatlón muchas cosas complican los procesos, desde la forma en la que las torres están ubicadas para ser derribadas hasta el tamaño de las bolas o los sacos para lanzar.

¿Será que prontto la producción deberá reforzar al equipo azul con nuevos partipantes? El equipo rojo sigue intacto y aunque el mes de diciembre está por terminar, a esta competencia ún le queda un mes de duración.

