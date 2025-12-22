Yulissa se convirtió en la tercera eliminada de Exatlón Estados Unidos

No hubo sorpresas en la eliminación del domingo 21 de diciembre de Exatlón Estados Unidos. Yulissa fue la eliminada del equipo azul, que terminó repitiendo una eliminación entre azules, porque “La Pantera Novoa” tuvo que sumarse a la sentencia junto a Johanna, tras la derrota de su equipo contra los famosos liderados por Viviana, “La Cazadora”.

“La Pantera” tuvo que competir pese a su lesión en el tobillo, y aun así, patojeando, fue más rápida que sus compañeras en el circuito y las superó con creces en el cuadro de la puntería. Esto remarca nuevamente el hecho de que el equipo azul sí es verdaderamente más débil frente a los rojos, ya que los de la nueva generación del equipo de los contrincantes no logran sacar la cara por los azules, en comparación con todos los nuevos de los rojos.

La competencia de eliminación dejó en total evidencia las carencias tanto de Johanna como de Yulissa; ambas tienen una fuerte dificultad en términos de puntería, y tampoco son las más rápidas de los circuitos. Yulissa, más que Johanna, se mueve con demasiado miedo en cada carrera. Tampoco son del todo resolutivas a la hora de cambiar. Su forma de lanzar para mejorar y ganarle al rival.

En el caso de Yulissa, tanto Edrei como “La Pantera” le dieron consejos específicos sobre cómo lanzar las bolas y los discos y hasta las últimas dos carreras los aplicó. En varias ocasiones demostró que, por nervios o bloqueo mental, no lograba escuchar y poner en práctica los consejos de sus compañeros.

Sigue Leyendo más de Exatlón Estados Unidos aquí:

· El equipo azul se niega a perder “La Villa” en Exatlón Estados Unidos

· Yulissa queda sentenciada por el equipo azul en Exatlón Estados Unidos

· Matías Ochoa no descarta su posible ingreso a La Casa de los Famosos de Telemundo en 2026