Yulissa queda sentenciada por el equipo azul en Exatlón Estados Unidos

Yulissa es la primera sentenciada durante la tercera semana de competencia en Exatlón Estados Unidos. Ella pertenece al equipo azul y, aunque la intención era no caer en esta posición, todo parece indicar que para el domingo tendremos a dos mujeres de dicho equipo en peligro de eliminación.

Las mujeres que corren riesgo esta semana son aquellas que cuentan con la menor cantidad de puntos acumulados durante las competencias. Y lamentablemente, las más débiles del equipo azul están al menos 10 % por ciento por debajo del rendimiento más bajo de las que menos puntos llevan individuales por parte del equipo rojo.

Hoy, en un nuevo juego de sentencia, corre peligro Johanna, quien es la segunda jugadora del equipo azul que corre verdadero peligro de eliminación. Y si su grupo vuelve a perder esta noche, eso pondría en riesgo a cualquiera que entre Wilmarie y Denisse cuenten con el menor porcentaje de victorias de su equipo, si es que de aquí a mañana no logran vencer al equipo rojo liderado por Viviana.

Recientemente, el equipo azul perdió una oportunidad valiosa versus el equipo rojo. Se jugaban medallas que dentro de la competencia sirven para salvarse de la eliminación o te proporcionan ventajas.

