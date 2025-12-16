Matías Ochoa no descarta su posible ingreso a La Casa de los Famosos de Telemundo en 2026

La Opinión conversó con Matías Ocho, tras ser eliminado de Exatlón Estados Unidos. El argentino nos confesó que jamás pensó que duraría tan poco en esta competencia, pero destaca que el dolor en el tobillo era difícil de sobrellevar a sabiendas de todas las rondas que le tocaban por correr.

El seminifalista de “Top Chef VIP 4″ reconoce que está fue una gran experiencia para él y que se llama muchísimos amigos de este juego, entre los que destaca a todo el equipo azul y al mismísimo Lorenzo Figueroa.

Después de su paso por Exatlón, el público del argentino tiene claro que espera seguirlo viendo en la televisión hispana y por esta razón les gustaría que se uniera a la sexta temporada de “La Casa de los Famosos” de Telemundo. Ante la pregunta, Matías se mostró receptivo y dejó abierta la posibilidad.

Matías también conversó con esta posibilidad con los conductores de “En Casa con Telemundo”, en donde jugaron mucho con la posibilidad de su ingreso a dicho reality, destacando que al terminar el programa él debía subir al tercer piso del edificio de Telemundo, en donde presuntamente podría recibir una oferta relacionada con el reality.

Al día de hoy aún no tenemos la respuesta sobre el nuevo proyecto de Matías Ochoa, pero él se muestra contento con las posibilidades y ofertas que tiene en estos momentos. Así que de momento solo resta esperar para que este tome la mejor decisión, una que lo favorezca en el personal y en lo profesional.

Sigue Leyendo más de La Casa de los Famosos aquí:

· ¿Estos son los nombres que se perfilan como habitantes para La Casa de los Famosos 2026 de Telemundo?

· Telemundo anuncia el regreso de ‘La Casa de los Famosos’ para 2026

· Aleska Génesis asegura que aprendió su lección: ¡No quiere más amores de reality en su vida!