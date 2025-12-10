¿Estos son los nombres que se perfilan como habitantes para La Casa de los Famosos 2026 de Telemundo?

“La Casa de los Famosos” de la cadena Telemundo se estrenará en febrero del próximo año 2026. Los conductores del programa se dice que volverían a ser Jimena Gállego y Javier Poza, de momento.

Como panelistas se integrarían al proyecto; aparentemente Samira Jalil, Carlos “Caramelo” Cruz, Sergio Mayer y Manelyk González. Siendo Mane y Caramelo los panelistas especiales para los días domingos, por ser día de posicionamiento y última cena.

Por su parte, Yordi Rosado, Anette Cuburu, Horacio Villalobos, Natalia Alcocer, Alejandra Tijerina y Guty Carrera podrían ser panelistas invitados y recurrentes dentro del formato.

Para esta nueva temporada suenan muchísimos nombres, desde hace meses. Algunos de los que ciertos periodistas y creadores de contenido dan por confirmados son los de Laura Flores, Yina Calderón, Mary Boquitas, Lyn May, Romina Marcos, Imelda Garza Tuñón, entre otros. El periodista argentino, Javier Ceriani ha sido de los primeros en destacar estos nombres.

Sin embargo, también es cierto que hay algunas celebridades que también suenan fuerte para esta nueva temporada, porque han afirmado haber recibido la llamada de parte de la producción del programa. En este caso hablamos de Poncho de Nigris, quien asegura estar sopesando la posibilidad, ya que su esposa Marcela Mistral le ha dado el visto bueno al proyecto.

Otros nombres que también podrían estarse sumando al programa son los de Paco Pizaña, Celinee Santos, Norkys Batista, Héctor Sandarti, Michell Roxana y Gianmarco Onestini. Vale agregar que el nombre de Luca Onestini también suena como panelista invitado si es que se logra consolidar el ingreso de su hermano al proyecto.

Sigue Leyendo más de La Casa de los Famosos aquí:

· Telemundo anuncia el regreso de ‘La Casa de los Famosos’ para 2026

· Aleska Génesis asegura que aprendió su lección: ¡No quiere más amores de reality en su vida!

· Cristina Porta entró a ‘La Casa de los Famosos 4’ gracias a Luca Onestini