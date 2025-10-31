Aleska Génesis asegura que aprendió su lección: ¡No quiere más amores de reality en su vida!

Aleska Génesis ha sido parte de dos realities en los últimos dos años. El primero fue “La Casa de los Famosos 4”, en donde primero se enamoró de Christian Estrada y, al concluir la temporada, terminó sosteniendo una relación con Clovis Nienow, otro participante de dicha temporada, a quien también conoció en el reality.

Quiero darme un «break» de los reality y además, yo no he parado, yo estoy ahorita con el tema de la moda, los diseños, la actuación y también viene algo con la música", dijo Aleska Génesis, – actriz, modelo y empresaria.

La relación con Clovis, en apariencia, iba muy bien, pero terminaron y al día de hoy no sostienen ningún tipo de comunicación. Él públicamente y en su cara le dijo que no quería que ella fuera parte de su vida, nunca más. Y ella aceptó que espera lo mismo.

Este año, la volvimos a ver como parte de “La Casa de los Famosos All-Stars”, en donde conoció a Luca Onestini. Con el italiano comenzó un romance a la tercera semana de la competencia, después de haber convivido con él tan solo una semana.

Debes perdonar. Yo tuve que perdonar a la persona que más me hizo daño para poder soltar, quitarme ese peso que sentía de encima, y para que las bendiciones empezaran a llegar a mi vida", Aleska Génesis, – Modelo, actriz y empresaria.

La relación terminó consolidándose una vez terminó el show; sin embargo, el romance no tuvo futuro. La pareja le puso punto y final a su unión, después de un par de meses, y ambos se vieron involucrados en una narrativa destructiva en las redes sociales, en donde la venezolana terminó duramente señalada por haber mentido y manipulado la información sobre su rompimiento.

Durante su paso por la alfombra azul de la entrega de Premios Billboard a la Música Latina 2025, conversó con Mezcal TV, en donde aseguró que aprendió su lección en cuanto a romances de reality. “Voy a tener mucho más cuidado en la próxima al momento de escoger a mi futura pareja. Hay varios errores que no voy a volver a cometer, como por ejemplo, empezar una relación con alguien que tengo en muy poco tiempo de conocer. Una cosa es estar dentro de una casa en un reality, que es una vida que no es la realidad, y la otra cosa es estar afuera, que ya están las responsabilidades de una vida normal”, dijo la venezolana.

También agregó: “Y ahí te das cuenta de cómo esa misma persona que pudiste conocer en algún momento, afuera es otra cosa. Entonces, ya, por lo menos ahí aprendí mi lección: Amores de reality, gente, ¡no! Uno de los errores que también cometí es que me dejé escoger”.

Luego de estas dos experiencias tan complicadas, Aleska ya sabe lo que sí busca en una pareja: “Si un hombre tiene a Dios en su corazón, ese hombre te va a respetar, te va a valorar, te va a hacer sentir amada porque va a saber lo que es el amor. Hay gente que cree que sabe amar y no sabe amar y, ojo, no estoy hablando de religión, estoy hablando de espiritualidad, de estar en otro nivel de conciencia”.

