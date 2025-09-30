Aleska reaparece en Telemundo y confiesa si ya tiene nuevo novio tras su truene con Luca

La empresaria venezolana Aleska Génesis, quien fuera pareja de Clovis Nienow y Luca Onestini, reapareció en Telemundo tras una prolongada ausencia y lo hizo en ‘En Casa con Telemundo’, show encabezado por Carlos Adyan, con quien tuvo sus diferencias en el pasado.

“En exclusiva, Aleska llegó a 🏠 para abrir su corazón y contarnos todo lo que ha vivido en los últimos meses: controversias, aprendizajes y sus nuevos proyectos profesionales 🌟💼”, publicó la cuenta de Instagram de la citada emisión.

Durante su reaparición la exhabitante de ‘La Casa de los Famosos All-Stars’ se sinceró sobre la etapa que está viviendo en el plano personal, al asegurar que en este momento de su vid no tiene cabeza para andar pensando en el amor, sino solamente en ella y en sus proyectos personales y profesionales.

“Yo ahorita me siento plena, me siento tranquila. Estoy en el mejor momento de mi vida, donde me estoy dando mucho amor, me estoy dedicando tempo a mí misma, me siento libre. Estoy en la libertad de hacer lo que me da la gana, lo que me gusta, sin tener que darle explicaciones a nadie. Estoy más que sola.

Estoy en un momento en el que estoy dándome tanto amor, me estoy dedicando a mis proyectos, concentrándome y enfocándome en lo que realmente me gusta y yo necesitaba este tiempo”, se sinceró Aleska sobre su vida personal.

En otro momento de la entrevista detalló que ahora está anfocadísima en su papel de villana, en sus demás proyectos y en no hacer caso a las críticas que la persiguen,

“Yo utilizo todo lo que me pasa para agarrar impulso y no dejarme porque yo sé que muchas veces te tiran piedras, literal para que te tumbes, para te caigas y yo utilizo esas pruebas para construir castillos”, aseveró Aleska, quien ya dejó en el pasado sus rupturas amorosas.

