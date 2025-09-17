Aleska Génesis reflexiona sobre su paso por la Semana de la Moda en Nueva York

La reina de belleza Aleska Génesis ha demostrado que se encuentra en uno de sus mejores momentos a nivel profesional, pues hace unos días formó parte de la Semana de la Moda en Nueva York no solo como parte del talento invitado, sino como diseñadora a través de su colección “Brilleska”.

Dicha noticia fue dada a conocer con un emotivo post en Instagram que no tardó en causar revuelo entre su comunidad digital.

“Estoy muy feliz porque estoy viviendo uno de esos momentos que te confirman que todo esfuerzo, cada lágrima y cada sonrisa valieron la pena. Brilleska llega por primera vez al New York Fashion Week… una de las pasarelas más grandes del mundo y con ella, un pedazo de mi historia“, develó en ese entonces.

Es en medio del furor que generó con este gran debut en este evento de moda que la ex participante de “La Casa de los Famosos: All Stars” comparte una emotiva reflexión sobre esta meta alcanzada.

“Hoy estoy viviendo un sueño que alguna vez vi imposible y aquí estoy: en el New York Fashion Week. Aprendí que con FE, disciplina y constancia no hay meta inalcanzable. Si tienes un SUEÑO, no lo dudes: trabaja por él, CREE EN TI y nunca dejes que te digan que no puedes“, expresó en una nueva publicación desde su perfil oficial.

Asimismo, Aleska Génesis se dio el tiempo de agradecer a sus colegas y mentores en este proyecto: “Gracias a la organización @fashiondesignersoflatinamerica por darme la oportunidad de estar en esta edición no solo como modelo, sino también como diseñadora, presentando por primera vez en pasarela mi Colección BRILLESKA, en colaboración con los talentosos diseñadores @gionelandgiovanni“, destacó.

Y vaya que sus seguidores más fieles se han mostrado receptivos a este despliegue de emociones que ha desencadenado la llegada de la venezolana al escenario de la Semana de la Moda de Nueva York. Esto ha quedado claro gracias a la ola de mensajes de cariño en la sección de comentarios bajo sus publicaciones.

Algunas de las felicitaciones que han destacado son: “Espectacular”, “Estás brillando más que nunca… con gracia y alegría”, “Simplemente toda una reina”, “Eres la más bella, obvio mereces estar ahí”, “Todo esfuerzo da grandes resultados” y “Fan de todos tus logros”, por mencionar algunos.

