¿Aleska Génesis o Luca Onestini?, ¿quién será el nuevo conductor de Hoy Día?

Andrea Meza dejó de ser conductora del programa “Hoy Día” de Telemundo, para integrarse a “La Mesa Caliente” junto a Giselle Blondet, Myrka Dellanos y Verónica Bastos. La salida de la mexicana abre la posibilidad de que se una al show matutino una conductora o un conductor más.

Desde que Andrea se convirtió en capitana del equipo Rubí de “Miss Universe Latina, El Reality”, el programa conducido por Carlos Calderón y Penélope Menchaca contó con la participación de varios conductores invitados, entre los que siempre se han destacado Anette Kuburu, Guty Carrera, Aleska Génesis y, recientemente, el mismísimo Luca Onestini.

Cristina Porta también ha desempeñado un gran papel en este espacio y así también lo han hecho Caramelo y Manelyk González.

Todos los nombres anteriores se han convertido en posibles. Nuevos conductores del show para gran parte del público, que asume que alguien llegará a “Hoy Día” para llenar el espacio que ha dejado, aparentemente, vacante Andrea Meza.

Para una parte de la población televidente, la competencia podría estar entre Aleska Génesis y su exnovio, Luca Onestini. Pero hay quienes apuestan más alto y asumen que Alejandra Tijerina podría ser una excelente opción para esta posición.

La única forma de saber por dónde podrían ir los rumores más acertados es sintonizando diariamente el programa matutino de Telemundo, cadena que se ha tomado muy en serio la moda creada por Taylor Swift, dejando “easter eggs” para los fans. Minuciosos.

Sigue leyendo más de “Hoy Día” aquí:

· Carlos Calderón reacciona al escándalo de Luca y Aleska: “Aquí estamos viendo a dos narcisistas haciéndose las víctimas”

· Alfredo Adame reacciona en “Hoy Día” al candente live de Luca Onestini

· Caramelo dice que la mudanza con Manelyk contempla vivir en México o en Miami