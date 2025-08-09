¿Aleska Génesis busca novio “millonario” tras su polémica ruptura con Luca Onestini?

Aleska Génesis, la reconocida modelo venezolana, vuelve a encender las redes sociales. No es la primera vez que la vemos acaparar titulares, pero en esta ocasión, una simple foto en bikini desató una ola de especulaciones y comentarios. La publicación, donde Aleska presume de su escultural figura, vino acompañada de un mensaje que no dejó indiferente a nadie: “Busco novio millonario”.

Este mensaje, tan directo como polémico, llega poco después de su mediática y controversial ruptura con el modelo italiano Luca Onestini. La relación, que nació en el reality show ‘La Casa de los Famosos All-Stars’, terminó de forma abrupta y con fuertes declaraciones de ambas partes.

Luca, en una transmisión en vivo, insinuó problemas y dejó entrever que la modelo se había molestado cuando él bromeó sobre su pasado en prisión. Además, el italiano reveló una anécdota bastante peculiar: en una ocasión, tuvo que pagar la cena para toda la familia de Aleska.

El público ha reaccionado de diversas maneras al mensaje de la modelo. Algunos seguidores la han elogiado por su sinceridad, comentando que es “espectacular” y que debe buscar a “un hombre de alto valor emocional y social, millonario en todos los aspectos”.

Otros, con un tono más jocoso, han comentado frases como “Vamos a invertir para multiplicar los millones” y “Que sean dos”.

El historial amoroso de Aleska Génesis

La historia amorosa de Aleska ha estado marcada por la polémica y las decepciones. Antes de Luca, la modelo tuvo un breve romance con Clovis Nienow en una temporada anterior del reality, e incluso le había prometido a Cristina Porta no tener una relación con Luca, quien fue su exnovio.

Con su última publicación, Aleska Génesis demuestra una vez más su habilidad para captar la atención. ¿Será que el mensaje es una simple indirecta a su ex o es realmente una nueva meta en su vida? Lo único que podemos asegurar es que la modelo sabe cómo mantener a sus seguidores al borde de sus asientos, esperando el próximo capítulo de su vida amorosa.

