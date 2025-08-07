La postura de Rosa Caiafa frente al escándalo de Aleska Génesis y Luca Onestini

La pelea mediática que tienen Aleska Génesis y Luca Onestini en las redes sociales ha golpeado de manera directa a Rosa Caiafa. Ya que, por alguna razón, parece haberse convertido en la manzana de la discordia por supuestos celos de parte de uno y de otro, según las acusaciones que mutuamente se están lanzando en TikTok.

Aleska Génesis se burla de Luca Onestini en su último live, lo tacha de “narcisista” y más

No voy a tomar partido, pero sí quiero dejar algo claro: tengo la conciencia tranquila porque siempre fui leal", Rosa Caiafa, – experta en realities de competencia.

Lo que dice Aleska y lo que dice Luca ya está siendo juzgado por el público y por muchos críticos, tanto de los programas de televisión como de las plataformas digitales.

Caiafa, por su parte, ha decidido no quedarse callada, pero sin tomar partido y sin juzgar la penosa situación que ahora viven sus amigos.

VIDEO: Luca Onestini expone todas las facturas, en respuesta al ‘live’ de Aleska Génesis

¿Qué ha dicho la colombiana?, básicamente que no quiere ser parte de esta narrativa y que, en medio de todo lo que se dice, ella estará únicamente del lado de la coherencia.

Mediante un extenso comunicado, Rosa Caiafa expresó lo siguiente: “Siempre he manifestado que dentro del reality me mostré como soy y fue mi manera de jugar siendo real; como lo vieron en el programa, soy una mujer cero conflictiva y muy medida a la hora de dar una opinión o expresarme”.

No necesito desacreditar a nadie para defenderme a quienes hoy mencionan mi nombre en medio de esta situación", Rosa Caiafa, – amiga de Luca y Aleska.

“A nivel del formato, le aposté a construir amistades que valoré de corazón y consideré reales. Aun fuera del reality, me incomoda y decepciona que mi nombre esté en medio de un conflicto que no me pertenece”.

Aquí hace hincapié en que ha decidido mantenerse imparcial frente al conflicto de sus amigos: “No voy a tomar partido, pero sí quiero dejar algo claro: tengo la conciencia tranquila porque siempre fui leal, actué con respeto y hablé con la verdad; no necesito desacreditar a nadie para defenderme a quienes hoy mencionan mi nombre en medio de esta situación”.

“Deseo que encuentren claridad y calma. Yo elijo estar del lado de la coherencia, de lo que es congruente con los actos y no solo con las palabras”.

Concluye agradeciendo el apoyo de sus fans, porque sabe que estar involucrada en un problema que no le pertenece es sumamente incómodo. “Gracias a ustedes, mi Team Rose, por siempre estar pendiente de mí, por preocuparse, por estar atentos para defenderme; sé cuánto les afecta cualquier situación o comentario negativo que me involucre. Tranquilos, que sigo firme con los míos en paz y con el corazón limpio, y dicho esto, este tema para mí queda cerrado”.

Sigue Leyendo más de Aleska Génesis y Luca Onestini aquí:

· Carlos Calderón sobre Luca y Aleska: “Aquí estamos viendo a dos narcisistas haciéndose las víctimas”

· Carlos Adyan reacciona a las declaraciones de Luca, poniéndose una corona en IG

· Luca Onestini rompe el silencio y se defiende de las acusaciones de Aleska Génesis, punto por punto