Aleska Génesis conquista Miami con un look atrevido

La reina de belleza Aleska Génesis ha demostrado, una vez más, que no le da importancia al “qué dirán” ni mucho menos a las críticas en redes sociales. Y es que luego de varios días de haber sido el blanco de señalamientos por los internautas a causa de sus declaraciones sobre Luca Onestini, se sumó a un trend que dio mucho de qué hablar. ¿En qué consistió? Sigue leyendo para enterarte.

Fue por medio de su cuenta oficial de Instagram que la ex participante de “La Casa de los Famosos: All-Stars” se dejó ver posando en un sensual modelito que evidenció su despampanante figura.

Este consistió en un conjunto relajado, compuesto por unos mini shorts blancos, diminuto crop top y una chaqueta de mezclilla con detalles en tonos pastel. Para que realzar el look, añadió una bolsa mini de Chanel, así como unos botines tejanos a juego con su chamarra.

Aunque su propuesta en moda fue suficiente para dar de qué hablar en redes sociales, hubo otro detalle que se robó la atención del público: el sitio en el que se retrató. ¿El motivo? Se trató de la “terraza” viral de la que la venezolana habría hecho mención durante una de sus video respuestas a Luca Onestini.

“TU PATRONA. Uniéndome al trend, siempre iconic, nunca inconic”, escribió Aleska Génesis haciendo referencia a los cientos de imágenes que inundaron las redes de personas en el mismo sitio, que en realidad se trata de un concurrido sitio turístico en Brickell, Miami.

Con este mensaje, la ex reina de belleza ha dado ‘cachetada con guante blanco’ a quienes la han tachado de generar controversia a través de una narrativa “falsa” en contra de su ahora ex pareja, Luca.

Mientras tanto, la sección de comentarios se llenó de aplausos y felicitaciones a Aleska Génesis por la postura que tomó ante la situación. Dentro de los que más ‘me gusta’ generaron, se encuentran: “Bella tú, bella tu terraza, tu casa y tu corona”, “Toda una Barbie”, “Aleska, la patrona de los colgados” y “Para que los haters que siempre están pendientes de ti vean la diferencia… tu facturas”, entre otros.

