Aleska Génesis recuerda su romance con Nicky Jam y afirma: “Con él conocí el verdadero amor”

En una sentida ola de confesiones, la reina de belleza Aleska Génesis reflexionó sobre su vida amorosa y reconoció que si bien ha tenido varias parejas, solo ha habido una experiencia en la que se ha sentido amada de verdad. Se trata de nada más y nada menos que del reguetonero Nicky Jam, con quien mantuvo una relación desde septiembre de 2021 hasta abril de 2022.

La inesperada confesión se dio durante su paso por la alfombra azul de los Premios Billboard de la Música Latina: “Yo creo en el amor, lo que pasa es que hay personas que no saben amar, y no es que la persona sea mala, es porque le faltan procesos por vivir y porque a lo mejor no está en la misma sintonía que tú. Pero claro que creo en el amor, claro que me he sentido amada, que no ha funcionado, es otra cosa“, indicó ante los micrófonos de la revista ‘HOLA!”.

Al ser cuestionada sobre la identidad del galán que, a pesar del paso del tiempo, para ella se mantiene como un gran recuerdo de lo que es el amor verdadero, Aleska declaró: “Siento que Nicky (Jam) fue una persona que pasó por mi vida y que me amó de verdad”, detalló a la publicación.

Bajo esta misma tesitura, la ex participante de “La Casa de los Famosos” contó que a partir de su tiempo juntos pudo conocer los atributos que busca en una pareja y una relación: “Con él conocí lo que era el verdadero amor, un amor genuino, un amor por verte feliz indiferentemente de que estén o no juntos, él me enseñó lo que es el verdadero amor”, recalcó.

Incluso, reveló que su historia de amor inspiró al artista a crear varios temas que hasta el momento no han salido a la luz. Sin embargo, aseguró que le encantaría que estas fueran lanzadas porque además del significado emocional, son grandes canciones.

“Nicky me escribió canciones que no las ha sacado y yo creo que sería un hit si las llega a sacar. Son canciones con mucho sentimiento, con una historia, un amor. Podría sacar una baladita, algo o transformarlo al reggaetón y estaría chévere“, agregó durante la entrevista.

Para finalizar, Aleska Génesis confirmó que actualmente se encuentra soltera y más enfocada en su carrera que nunca: “Me estoy dando un tiempo para mí misma… Estoy demasiado enfocada. Y cuando alguien se me acerca a decirme algo bonito, yo me digo: ‘Calma, calma. No, ahorita no, después, quizá’“.

Seguir leyendo:

• Aleska Génesis lanza su podcast “Somos la cereza del pastel”

• Aleska reaparece en Telemundo y confiesa si ya tiene nuevo novio tras su truene con Luca

• Aleska Génesis reflexiona sobre su paso por la Semana de la Moda en Nueva York