Aleska Génesis lanza su podcast “Somos la cereza del pastel”

A través de sus redes sociales, Aleska Génesis compartió la excelente noticia con sus seguidores. Y es que la ahora diseñadora de modas y actriz está por lanzar su podcast, el cual llevará por nombre “Somos la cereza del pastel”.

Hay que recordar que el uso de esta expresión en Latinoamérica tiene varias connotaciones, algunas positivas y otras irónicas.

En su cuenta oficial de Instagram describió el espacio con esta palabras: “Sin filtros, sin máscaras. ¡Sin miedo! Aquí se habla de lo dulce, lo amargo y de todo lo que nadie se atreve a decir. Prepárate, porque somos la cereza del pastel está por servir su primer pedazo”.

En su plataforma asegura que hablará de temas sin tapujos; será un espacio abierto en donde tanto ella como sus invitados podrán sentirse tan en confianza como para hablar sin temor a verse juzgados.

Después del fatídico final de su relación con Luca Onestini y de lo mediático que se volvieron las declaraciones de ambos, Aleska retomó su carrera con muchas más fuerzas y lejos del ruido. En silencio se preparó para sus desfiles en Nueva York y en París.

En silencio también empezó a grabar su primera novela en vertical, junto a actores de la talla de Ricardo Álamo, entre otros.

Sus fans le pidieron a la venezolana que los sorprendiera y que las siguientes noticias que se dieran de ella estuvieran relacionadas con su trabajo y no con escándalos sobre su vida personal. Aleska llegó a un compromiso con todos ellos y este ha sido el resultado.

Recientemente estuvo en el programa “En Casa con Telemundo” junto a Carlos Adyan y Aleyda Ortiz para hablar de los proyectos antes mencionados. Parece que esta vez el drama se acabó y Aleska se ha tomado mucho más en serio el tema de “brillar” desde lo profesional y no desde lo personal.

