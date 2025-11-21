Telemundo anuncia el regreso de ‘La Casa de los Famosos’ para 2026

“La Casa de los Famosos“ de Telemundo es, sin lugar a dudas, el reality de la televisión hispana más exitoso a nivel de sintonía en Estados Unidos y ayer, durante la edición 74 de “Miss Universe 2025”, Telemundo aprovechó para anunciar el regreso de esta nueva temporada para 2026.

Mientras que en esas dos casas los habitantes gozan de muchos más beneficios, en la Telemundo la precariedad es real y los presupuestos del 100 % al 50 % sí representan tangiblemente una diferencia para los habitantes. Mientras que en las dos antes mencionadas, debido a la participación constante de los patrocinadores, los famosos son más consentidos.

Ni siquiera las casas creadas para contenido de YouTube se comparan a la complejidad de Telemundo. En donde las reglas se hacen cumplir y la producción dinamita la convivencia con márgenes controlados para reprender y exponer todo lo que se sale de contexto o del límite de lo permitido.

Para la nueva temporada hay nombres que están sonando fuertemente, pero aún hay muchos nombres en negociaciones. Telemundo puso la vara muy alta con “Top Chef VIP 4” y la verdad es que el público del programa quedó sumamente complacido con todos los personajes que conformaron dicha edición porque hubo balance entre rostros nuevos y rostros reconocidos de la industria de la televisión.

De momento, algunos de los nombres que después de dicho reality quedaron en el aire sobre un posible ingreso a esta nueva temporada de “La Casa de los Famosos” fueron los de Celinee Santos y Paco Pizaña. El público incluso pide a Matías Ochoa para esta temporada; sin embargo, el argentino podría tener otros planes.

Pero ojo, porque existe la posibilidad de que Telemundo convenza a Elizabeth Gutiérrez para formar parte de este reality y junto a ella dos que tres rostros más de “La Isla: Desafío Extremo 2”. Y junto a ellos también podríamos tener a nada más y nada menos que Poncho de Nigris y Yina, la ex habitante de “La Casa de los Famoso Colombia 2” y ex habitante de “La Casa de Alofoke”.

Sigue Leyendo más de La Casa de los Famosos aquí:

· Aleska Génesis asegura que aprendió su lección: ¡No quiere más amores de reality en su vida!

· Cristina Porta entró a ‘La Casa de los Famosos 4’ gracias a Luca Onestini

· Poncho de Nigris podría ser parte de la próxima temporada de “La Casa de los Famosos” de Telemundo