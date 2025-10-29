Poncho de Nigris podría ser parte de la próxima temporada de “La Casa de los Famosos” de Telemundo

En conversación con su sobrino Aldo de Nigris, Poncho de Nigris confirmó haber recibido una llamada de parte de Telemundo para integrar “La Casa de los Famosos” del próximo año 2026. Según comentó el empresario y creador de contenido, su esposa Marcela Mistral está enterada de la llamada y de la propuesta. Tan enterada está que le dio su “bendición”, y ahora todo queda en manos de Poncho. ¿Ir o no ir?

El año pasado se creía que Poncho podría ser parte de la edición All-Stars, o como participante o como panelista. La historia terminó contándose de otra manera debido a las declaraciones incendiarias que realizó Poncho sobre Wendy Guevara y Maripily Rivera, comparándolas y asegurando que “El Huracán Boricua” vs. la mexicana podría tener verdadera competencia.

Ni el público de Maripily, ni la ganadora de la cuarta temporada se tomaron a bien las declaraciones de Poncho, quien además terminó haciendo uso de palabras que fueron señaladas como xenofobia y racismo dentro de Estados Unidos.

Hoy el nombre de Poncho y de “La Casa de los Famosos” de Telemundo vuelven a acaparar titulares y el público ha empezado a reaccionar, algunos entusiasmados, otros incrédulos y algunos en total negatividad.

Poncho, al día de hoy, nunca ha ganado un reality, pero siempre ha estado entre los finalistas. ¿Será que la edición de Telemundo le dé la victoria que tanto ansía, la que este año pudo saborear su sobrino Aldo de Nigris, con la edición mexicana en su tercera temporada?

