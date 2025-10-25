Alejandra Tijerina presume reencuentro con Caramelo y Erubey en Miami

Tremenda sorpresa se llevaron los internautas que siguieron de cerca el reality “La Casa de los Famosos All-Star”, ya que luego de varias semanas los ex participantes Caramelo, Alejandra Tijerina y Erubey de Anda protagonizaron un divertido reencuentro que quedó documentado a través de redes sociales. ¿Cómo se vivió? Aquí te contamos los detalles.

La primera en hacer mención de este emotivo encuentro fue la reina de belleza Alejandra Tijerina, quien recurrió a su cuenta oficial de Instagram con un carrusel de imágenes en el que dio una mirada inédita a su salida con los influencers.

Esta consistió en un paseo nocturno en yate por la costa de Miami que les regaló una despampanante vista del área, destacando las luces de la noria ubicada en la bahía de Biscayne: “Que hoy en adelante mis días esté llenos de esto”, escribió Alejandra Tijerina para acompañar el post que desató furor entre sus fanáticos de ‘hueso colorado’.

Y es que desde su salida de la reconocida producción de Telemundo, este trío se ha convertido en uno de los favoritos del público gracias a sus ocurrencias y momentos compartidos dentro y fuera de sus compromisos laborales.

Por su parte, Erubey de Anda no solo mostró postales de su arribo al lujoso vehículo acuático, también dio un vistazo al chapuzón que se dieron luego de una inesperada sesión de clavados, actividad para la que dijeron “adiós” a los estilosos atuendos que portaron durante la velada y dieron paso a llamativos trajes de baño.

“Planes con mi panas de esos que no me fallan”, detalló la mexicana como parte de la descripción del post que inmortalizó la cómica interacción entre los tres famosos.

No pasó mucho tiempo antes de que los usuarios los hicieran acreedores de mensajes de cariño y apoyo: “Bellos los 3. De eso se trata, de disfrutar, pasarla bien… sin pensar en lo material. Solo ser feliz, la vida es solo una”, “Los reales con los reales”, “Disfruten hermosos”, “Los amamos a los 3” y “Mi trío favorito”, son algunas de las reacciones que se registraron en la red.

Seguir leyendo:

• Alejandra Tijerina, de ‘LCDLF All-Stars’, vuelve a la soltería tras terminar con su novio árabe

• Caramelo dice que “la gente de Lupillo” le quiso pagar a su ex pareja para hablar mal de él

• ¿Qué está pasando entre Caramelo y Aleska Génesis?