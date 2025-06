Alejandra Tijerina, de ‘LCDLF All-Stars’, vuelve a la soltería tras terminar con su novio árabe

La actriz mexicana Alejandra Tijerina, quien formó parte de ‘La Casa de los Famosos All-Stars’, está pasando por un gran momento en el plano profesional, pero no en el personal, luego de que se diera a conocer que ya puso punto final a la historia de amor que mantenía con Masad Altamimi, su novio de origen árabe.

Si bien ella no se ha pronunciado al respecto sobre su estatus sentimental, el que ya lo hizo fue su exgalán, quien por medio de una transmisión en vivo confirmó las sospechas de sus seguidores, quienes intuían que algo había pasado entre ellos.

“Estoy soltero. No necesito hablar de mi vida privada, pero necesito ser claro al respecto”, dijo brevemente en su transmisión.

Si bien a su salida del reality show de Telemundo todo parecía marchar a la perfección entre ambos, el gusto les duró muy poco, pues ya hasta se dejaron de seguir en sus respectivas redes sociales.

Hasta el momento Alejandra Tijerina se ha mostrado en sus redes sociales como si nada hubiera pasado, aunque esta misma semana compartió un video de ella bailando frente al espejo al ritmo de ‘Como Tu Mujer’, un tema de Marco Antonio Solís y acompañó su publicación del mensaje: “Mi verdad”.

Aunque a mediados de mayo, poco después de su eliminación, Alejandra Tijerina visitó las ciudades de Abu Dhabi y Dubai, en Emiratos Árabes Unidos, en donde estuvo con su pareja, pero al parecer las cosas ya no fueron, ni fluyeron, como ambos la imaginaron.

La noticia de su rompimiento provocó la reacción inmediata de los fans, quienes ya intuían que lo suyo no iba para ningún lado por sus culturas tan distintas.

“Se notaba que no iba a funcionar”, “Esa gente está acostumbrada a no tener una sola mujer”, “A eso no se le veía futuro”, “El choque de culturas pesa en una relación”, se lee en tan solo algunos de los mensajes que ha recibido el fin de su relación.

Hay que recordar que durante su estancia en el reality show de Telemundo, Alejandra Tijerina llegó a temer que su relación no lograra sobrevivir al aislamiento, pues sintió que nunca recibió ninguna señal de su ‘habibi’, como ella se refería a él de cariño, a pesar de que él siempre estuvo al tanto de ella, pero nunca lo escuchó.

Sigue leyendo: