Manelyk González aclara su vínculo con Caramelo: “Es el 1% de mi vida, no mi todo”

Tras su participación en La Casa de los Famosos All-Stars, Manelyk González decidió hablar con franqueza sobre su actual vínculo con Carlos “Caramelo” Cruz, con quien demostró una fuerte química durante el reality de Telemundo.

Aunque muchos fans se ilusionaron con la posibilidad de una relación formal entre ambos, la influencer dejó claro que, por ahora, no están en una relación y que prefiere mantener su vida amorosa fuera del contenido que comparte públicamente.

En una transmisión en vivo, Manelyk fue cuestionada sobre por qué no se encontraba en Nueva York con Caramelo, a lo que respondió con contundencia:



“Caramelo es una parte de mi vida, es un 1 por ciento de todo. Obviamente, ahorita es una persona muy importante, pero esto no es Caramelyk”, sentenció, haciendo referencia al nombre con el que sus seguidores bautizaron la pareja.

“Él tiene sus cosas”

La también empresaria subrayó que ambos están resolviendo asuntos personales tras salir del encierro del programa y que es importante respetar los tiempos individuales:

“Él tiene sus cosas, yo tengo las mías y a mí, la verdad, me gusta respetar el momento de cada quien”, dijo.

González aprovechó para enviar un mensaje directo a quienes piensan que una relación debe ocupar el centro de la vida de una mujer:

“Tengo 99 mil cosas que hacer, es un 1 por ciento de mi vida. No es como que no importa, sino que no soy el tipo de mujer que tenga el cien por ciento en un hombre. Están bien pendejas si piensan que un hombre va a ser su cien por ciento; perdón, están muy mal. Quiéranse, valórense”, expresó con firmeza.

La mexicana también recordó que Caramelo es padre y está enfocado en su familia, por lo que no considera realista que, tras apenas dos semanas fuera del reality, él represente todo en su vida.

“¿Qué quieren? ¿Qué después de dos semanas que estemos juntos diga: ‘Caramelo es mi cien por ciento’? Sería muy estúpido. Nada que ver. Claro que es mi 1 por ciento. Después, a lo mejor, voy a decir: ‘Ay, es mi tal’. Pero llevamos dos semanas afuera”, puntualizó.

Aunque la historia de Caramelyk sigue generando interés entre los fans, Manelyk ha sido clara: está enfocada en su crecimiento personal y profesional. Desde su salida del programa de Telemundo, la estrella de reality se ha encargado de dejar claro que desea que toda la interacción sea genuina.

