Dania Méndez se pronuncia sobre su distanciamiento con Manelyk González

La mexicana Dania Méndez, reconocida creadora de contenido y empresaria, fue entrevistada en La Mesa Caliente, programa de Telemundo, luego de su participación en La Casa de los Famosos All-Stars, donde logró el sexto lugar. Durante su estancia en el reality, su relación con su exmejor amiga, Manelyk González, se vio afectada, generando sorpresa entre los seguidores de ambas.

Giselle Blondet, presentadora del programa, recordó la cercanía que alguna vez tuvieron las influencers y cuestionó a Dania sobre el motivo de su distanciamiento. La exintegrante de Acapulco Shore respondió con madurez:

“El mismo juego te lleva a ser más selectiva. Soy una mujer madura, y lo que pasó en el juego, se queda en el juego. Ambas somos chicas realities, llevamos años en esto, así que me parece un poco inmaduro. Con ella no tengo nada, lo que pasó, pasó”.

Le preguntan a dania sobre Manelyk y la llama Inmadura 🤣#LCDLFAllStars pic.twitter.com/blewVqY6NR — Luis (@bricenoube) June 6, 2025

Para Dania “son conflictos del pasado”

Aunque Méndez admitió que tuvieron conflictos en el pasado, aseguró haber perdonado a Manelyk y no descartó una posible reconciliación en el futuro. Sin embargo, el tema volvió a generar polémica cuando Dania se encontró con Caramelo, quien al parecer mantiene una relación con González. Las seguidoras de Manelyk criticaron fuertemente a Dania, acusándola de actuar con intención.

Al respecto, Méndez aclaró: “En realidad no pasó nada. Ni siquiera me di cuenta, y la verdad es un tema que no me corresponde. Salí más perjudicada que nada”.

La fractura entre Dania y Manelyk se convirtió en uno de los momentos más comentados de La Casa de los Famosos All-Stars, dejando atrás una amistad que, por años, parecía inquebrantable. Ahora, la pelota está en la cancha de ambas para decidir si retoman su relación o siguen caminos separados.

Aunque en los últimos días, González ha demostrado que no quiere retomar su relación con Dania Méndez después de que le mostraran algunos clips de cosas que habló la estrella de reality sobre ella durante su estancia en la edición All-Stars de La Casa de los Famosos.

En esta edición, Caramelo resultó ser el ganador del maletín de los 200 mil dólares, en el segundo lugar quedó Luca Onestini y en el tercer Rey Grupero.

