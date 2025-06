Maripily Rivera responde con fuerza a Alfredo Adame: “A mí nadie me ayudó a ganar”

Maripily Rivera, actriz y presentadora puertorriqueña, no se quedó callada ante recientes declaraciones del actor mexicano Alfredo Adame, quien aseguró haber sido clave en el triunfo de varios participantes de La Casa de los Famosos, entre ellos, la propia Maripily y Caramelo, ganador de la edición All-Stars.

A través de sus historias en Instagram, Maripily fue tajante: “Quiero aclarar. A mí nadie me ayudó a ganar, yo tengo mi fandom, tengo mi público, también tengo mis años de carrera, no fue fulano, ni mengano. No vengan a acreditarse cosas donde no las hay”.

La ganadora de la cuarta temporada del popular reality de Telemundo dejó en claro que su triunfo fue el resultado de su autenticidad, carácter frontal y conexión con el público. “A mí me hizo ganar mi manera de ser en el reality, ser auténtica, frontal, el público se identificó conmigo y ese público fue el que votó por mí”, aseguró.

Esto lo veía venir tarde o temprano. Se que se viene más chisme bueno y eso me encantaaaa. Lo bueno que no estoy ni a favor ni en contra de los involucrados, cada quien tendrá su verdad, solo disfruto de el show. 🤭🍿 🍿 🍿 #LCDLFAllStars pic.twitter.com/MMNSfg3Spd — Flor 🌺 (@Flor96037468) June 5, 2025

Maripily habló sobre su paso en ‘LCDLF’

Además, recordó que durante su paso por el programa fue blanco de críticas, incluso por parte de quienes ahora intentan adjudicarse su éxito. “Cuando yo estuve en el reality, todo el mundo me tiró, pero cuando Maripily salió ganadora todo el mundo se le acercó… ¿qué hizo Maripily? Los perdonó, los trajo a Puerto Rico e hizo que el público los amara”, dijo, refiriéndose indirectamente a Adame, a quien incluso ayudó a obtener trabajo en teatro en la isla.

Pero la actriz fue más allá: exigió pruebas de lo que calificó como afirmaciones falsas. “El que hable de mí o invente, tiene que tener pruebas”, advirtió, insinuando que de no haber evidencia podría considerar acciones legales por difamación.

La polémica se desató tras declaraciones de Alfredo Adame, quien sugirió haber influido tanto en el triunfo de Maripily como en el de Caramelo. Ambos excompañeros de reality han reaccionado con firmeza, dejando claro que no permitirán que otros se cuelguen medallas que no les corresponden.

Por ahora, Maripily deja un mensaje claro: su éxito es suyo, y de su gente.

