Maripily responde a acusaciones de Nacho Casano y le dice que está obsesionado con ella

La boricua Maripily Rivera ha dado muchísimo de qué hablar en su rol como panelista de ‘La Casa de los Famosos All-Stars’, en donde ha tenido muy fuertes encontronazos con Aleska Génesis, con Lupillo Rivera y con Nacho Casano, quien ya alzó la voz y la acusó de violencia laboral.

El actor argentino, quien fue uno de los primeros eliminados de la presente temporada del reality show de Telemundo, no pudo más y se lanzó con todo en contra del ‘Huracán Boricua’ durante una entrevista que concedió al programa ‘En Casa con Telemundo’.

En la conversación que tuvo con la emisión Nacho respondió que no puede hacer las paces con una mujer que se ha dedicado a confrontarlo desde que fue eliminado del reality show y consideró que ha sido víctima de distintos tipos de violencia por parte de la ganadora de ‘La Casa de los Famosos 4’.

“La verdad es que ha dicho cosas bastante serias y me parece que no es un tema de paces. Por un lado, el hecho de sufrir lo que es violencia laboral, que dentro de las instalaciones en las que laboro haya ejercido violencia sobre mi persona, sobre la de Aleska, por ejemplo, no me parece que esté bien”, sentenció Nacho al ser cuestionado sobre una posible tregua entre ambos.

A continuación enlistó cada uno de los insultos que Maripily le ha soltado, pues lo ha tildado de muerto de hambre, de fracaso y de escribir libros que no valen absolutamente nada.

La entrevista, que fue compartida por el mismo Nacho en su cuenta de Instagram, no pasó desapercibida para Maripily, quien le respondió con ese estilo que la caracteriza y que le ha provocado ya algunos encontronazos durante los últimos meses.

Maripily le respondió, por medio de un video que colgó en Instagram Stories, en donde señaló que todo parecía indicar que Nacho estaba obsesionado con ella, pues no había momento en que no dejara de hablar de ella.

“Él cuando va a los programas de televisión, lo que va es a hablar de mí. Él parece que sueña conmigo, él parece que tiene como una obsesión con Maripily, yo no sé si es que el ser mal perdedor y el ser el cuarto por salir de la casa eso como que le afectó el cerebro, entonces quiere hacerse el más culto y es el más bruto, el más payaso de todos porque hasta falda se tiene que poner”, señaló Maripily con lo que dejó en claro que no tiene la intención de firmar una tregua con Casano, quien asegura que en Endemol están de su lado y que apoyan la teoría de que la mamá de Joe Joe es una mentirosa.

