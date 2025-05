Maripily Rivera arremete contra la producción de La Casa de los Famosos All-Stars

A días de que el reality La Casa de los Famosos All-Stars entre en su etapa final, Maripily Rivera, una de las figuras más explosivas de esta temporada, no ha dudado en expresar su desacuerdo con lo que considera una estrategia cuestionable por parte de la producción.

Con visible molestia, la puertorriqueña acudió a sus redes sociales para denunciar lo que, a su juicio, es una falta de respeto hacia el público que ha seguido fielmente el programa.

El detonante de su enojo fue la reciente aparición de Aleska Génesis en una suite especial, decorada con pétalos de rosa y un ambiente cargado de insinuaciones románticas, para un reencuentro con Luca Onestini. Rivera no tardó en compartir su opinión sobre este gesto, que considera innecesario y poco apropiado para el formato del show.

“Qué pena, y qué tan bajo queda la producción de Endemol de invitar a una suite a alguien que el público no quiere”, dijo en un video que rápidamente se viralizó.

La exconcursante, conocida por su temperamento directo y sin filtros, criticó duramente que se utilicen este tipo de recursos para subir el rating del programa. “Quieren contenido, quieren rating, ¿ese es el rating que quieren dar en un programa familiar? La suite, para que se tire a otro macho, ¡oh, Dios mío, qué bajo!”, sentenció con indignación.

Sus declaraciones han provocado una fuerte reacción en redes sociales, donde muchos usuarios se dividieron entre quienes respaldan sus palabras y quienes consideran que se trata de una estrategia más de televisión.

Lo cierto es que, una vez más, Maripily ha demostrado que no se queda callada ante lo que considera injusto, dejando claro que, aunque ya no esté dentro del show, sigue muy pendiente de lo que ocurre y no teme confrontar a la producción si siente que el respeto al público está en juego.

