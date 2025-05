Aleska Génesis se defiende de las críticas tras polémica con Maripily Rivera

La modelo venezolana Aleska Génesis, conocida por su participación en La Casa de los Famosos All-Stars, ha vuelto a ser protagonista de la polémica tras un nuevo enfrentamiento con la actriz puertorriqueña Maripily Rivera. A través de un carrusel de fotos publicado en Instagram, la exconcursante respondió a las críticas con un mensaje dirigido a sus detractores:

“Las mujeres inseguras me critican. Las seguras me respetan. Y las felices me aman”.

Esta publicación llega después de los fuertes roces verbales entre ambas, que se remontan a su convivencia en el reality show de Telemundo. El conflicto escaló recientemente cuando Rivera lanzó comentarios despectivos contra Génesis tras la gala del pasado domingo, acusándola de dar ejemplo de “moral en pantaletas”.

¿Qué dijo el comunicado de Aleska Génesis?

En un comunicado, la venezolana detalló los insultos que asegura haber recibido por parte de Rivera, incluyendo epítetos como “prostituta, roba machos y ratera”, además de amenazas.

Según Aleska Génesis, estos improperios ocurrieron incluso durante una transmisión en vivo del programa ‘Pica y se Extiende’, donde tuvo que contener su reacción ante las cámaras.

“Fui víctima de insultos, improperios, flagrantes faltas de respeto y amenazas (…) culminando con un grito a viva voz, cuestionándole a toda la producción mi participación en las galas“, expresó en el comunicado publicado en redes sociales.

La réplica de Maripily Rivera

Por su parte, Maripily Rivera no se quedó callada y respondió con dureza, acusando a Génesis de “vivir de titulares negativos” y de inventar historias para mantenerse relevante:

“Yo no soy como tú, que tiene que vivir colgada de un titular, de una historia negativa distinto cada vez, o de inventar cuentos para mantenerse vigente. Yo no vendo mi dignidad por minutos al aire, ni necesito ensuciar a otros para sonar”.



Con ambas intercambiando acusaciones y sin señales de tregua, la disputa parece lejos de terminar. Mientras Aleska Génesis insiste en defender su imagen, Maripily Rivera mantiene su postura de no retractarse.

