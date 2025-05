Maripily y Aleska se defienden tras su encontronazo fuera del aire en gala de ‘LCDLF’

La noche del domingo la cosa estuvo que arde en ‘La Casa de los Famosos All-Stars’ y no por lo que sucedió en los posicionamientos, sino por el intercambio de palabras que existió entre Maripily Rivera y Aleska Génesis en medio de una de las pausas de la gala.

Por medio de un video, que fue rescatado por el programa ‘Pica y se Extiende’, se escucha a ambas estrellas de la televisión intercambiar cualquier cantidad de insultos y calificativos, lo que provocó que el momento se viralizara y las pusiera a ambas en la mira.

En el material se les oye gritarse de un lado a otro del foro ante la presencia de los demás panelistas, quienes en ningún momento intervinieron para calmar la situación:

“Santa Diabla. Habla la que predica la moral en pantaleta. Que se tranquilice ella. Las galas se han dado bien mientras ella no ha estado. Viene y hace esto. Si no, no la inviten”, dijo Maripily, lo que provocó que la producción llamara a la calma a ambas protagonistas.

Aleska ya dio su versión de lo que pasó.

Minutos después de lo sucedido, el programa ‘Pica y se Extiende’ tuvo un enlace en vivo con Aleska, quien compartió su sentir tras sus discrepancias con Maripily.

“Quedé anonadada con esa actitud de Maripily. Nunca esperé que fuera a reaccionar así y más que en ese momento yo. simplemente, estaba contestando una pregunta a una respuesta que había dado Julia, en donde ella se refería a mí y me estaban preguntando qué pensaba yo sobre eso”, comenzó contando Aleska.

A continuación compartió que nunca supo qué detonó la molestia del ‘Huracán Boricua’, pero recordó que desde ‘La Casa de los Famosos 4’, de la que ambos formaron parte, tuvieron sus muy fuertes diferencias.

“No entendí la actitud de ella, pero desde que llegué ha tratado de confrontar, de decir cosas. A mí simplemente me resbala, me pongo mantequilla y me resbala porque ya la casa pasada pasó. Ella un día te ama y al otro día te odia, entonces yo no puedo tomar en serio ninguna ofensa que me haga esa señora porque nada tiene coherencia”, compartió la pareja de Luca Onestini.

A continuación detalló que en una ocasión Maripily fue hasta su camerino y le compartió sus intenciones de que estuvieran bien y que no quería estar de pleito, por lo que le sorprendió lo sucedido el domingo.

“Un día va al camerino y me dice: ‘Aleska, quiero estar bien contigo’. Y al otro día me insulta y delante de las cámaras quiere tratar de mal ponerme. La realidad es que ya yo dejé La Casa atrás y yo no me voy a poner un tú por tú con ella porque es más de lo mismo y no hay ni siquiera una base para hacerlo”, concluyó.

Maripily asegura que Aleska fue quien la buscó.

Los comentarios de Aleska no pasaron desapercibidos para Maripily, pues no solo ya le contestó por medio de sus redes sociales, sino que también ya lo hizo durante la visita que hizo al foro de ‘En Casa con Telemundo’, en donde defendió que ella no fue la que buscó a Aleska, sino que fue la venezolana la que lo hizo. La puertorriqueña se presentó en la emisión de las tardes con un maletín gris lleno de pruebas que demostrarían que Aleska miente:

“Ella se hace la más religiosa, que quiero ser tu amiga, te busca, te envía textos, quiere hacer las paces contigo, te dice que no quiere problemas, tira la piedra y después dice que todos le tenemos envidia. Yo no tengo nada que envidiarle a ella”, comentó Maripily antes de mostrar las pruebas y una conversación de WhatsApp que comprobaría que ella no fue la que buscó a la venezolana, sino que fue a la inversa.

“Ella no quiere decir que ella es la que me busca por Lupillo y por no quedar mal con los otros habitantes. Yo no le tengo rencor, ni envidia, ni nada. Llevo tres meses haciendo la gala con Alicia (Machado) y nunca he tenido un problema y no es casualidad que ella tenga problemas con tantas mujeres del ambiente. Ella siempre es la víctima”, compartió la ganadora de ‘La Casa de los Famosos 4’ sobre el momento de tensión que se vivió con Aleska en plena gala.

