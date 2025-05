Niurka Marcos insiste que Lupillo Rivera abandonó La Casa de los Famosos por miedo

La salida de Lupillo Rivera de La Casa de los Famosos All-Stars continúa generando especulaciones y una de las primeras en dudar fue Niurka Marcos, quien ha repetido, en numerosas ocasiones, que el cantante se fue por miedo al fracaso.

El miércoles de esta semana, Lupillo anunció su retiro del reality, alegando problemas de salud. Sin embargo, Niurka Marcos no estuvo de acuerdo con su explicación y aseguró que detrás de su decisión estaba el miedo a fracasar en el programa.

“Se tuvo que retirar por miedo a que no lo vieran fracasar. Eso es lo justo, que un pinche ego no lo deje dormir. ¿Sabes por qué es lo que yo quiero? Porque con ese mismo ego nos pateó el cul toda la temporada”*, declaró la vedette durante una conversación con Rey Grupero.

La audiencia del programa no tardó en opinar. Algunos apoyaron las declaraciones de Niurka, mientras que otros espectadores pidieron dejar atrás el tema: “Bueno, el señor ya se fue… pasó ayer, pero ya next. Demuestren que pueden dar buen contenido”.

#LCDLFAllStars Queen Niurka , Diciendo lo que todo el mundo piensa pero nadie dice. 👸 👑 pic.twitter.com/lIqlqJgCcj — VPagan❤🇵🇷❤ (@vaneyjoe) May 1, 2025

La defensa de Lupillo Rivera

Frente a las acusaciones, el cantante respondió durante la gala, defendiendo su decisión de abandonar el programa por motivos de salud. “Los que digan que tiré la toalla por estrategia, no saben lo que es estrategia. Cualquier ser humano que tenga algo mal en su cuerpo merece respeto”, afirmó.

Además, explicó que aguantó dos semanas y media luchando por seguir, pero que finalmente su cuerpo no resistió más. “Llega el momento en el que el cuerpo te gana… Ahí se ve la realidad de las personas”, concluyó.

A lo largo del programa de telerrealidad, Niurka Marcos cambió su trato hacia Lupillo Rivera. Las primeras semanas hicieron equipo y se veían como uno de los más fuertes de la temporada.

Sin embargo, todo cambió cuando Aleska Génesis quiso sumarse a este cuarto y Marcos no estuvo de acuerdo. Sumado a esto, Rivera se vio envuelto en una situación con Erubey de Anda que a Niurka Marcos no le gustó y le comentó a sus compañeros.

Quevedo escuchó dicha conversación y se lo dijo a Rivera, lo cual desató una enemistad entre ellos.

