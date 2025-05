Lupillo Rivera afirma que no dejó La Casa de los Famosos All-Stars “por estrategia”

La salida de Lupillo Rivera generó un impacto después de afirmar que abandonó La Casa de los Famosos All-Stars “por salud”. En la gala de este jueves, 1 de mayo, Sergio Mayer, panelista del programa de telerrealidad, le preguntó al respecto y sobre las especulaciones que han surgido.

Mayer afirmó que “el grupo de Niurka y otros” han especulado que Rivera abandonó porque “sintió la derrota”, ante esto respondió:

“Los que digan que tiré la toalla por estrategia no saben lo que significa la palabra ‘estrategia’, yo creo que cualquier ser humano que tenga algo mal en su cuerpo se le debe de respetar la decisión de quedarse o de irse. Yo aguanté dos semanas y medias y aun así tenía ganas de seguir adelante”, declaró.

El cantante de ‘Grandes Ligas’ indicó que llegó un momento en el que su cuerpo no pudo más. Expresó que en el reality show se observa la realidad de las personas y la gente que “simplemente es incrédula, es incrédula”.

Sostuvo que en este momento está tranquilo y satisfecho con la decisión que tomó. “Es mi cuerpo y es mi vida. Tengo seis hijos y nueve nietos. Yo no voy a arriesgar eso por 200 mil dólares, por un juego y por unas personas que simplemente no me quieren”.

La salida de Lupillo Rivera

Al inicio de la temporada, Rivera se perfiló como uno de los favoritos. Sin embargo, una serie de decisiones que tomó llevaron a su grupo a ser el menos querido de la edición All-Stars.

A pesar de ser llamado “estratega”, no logró mantener a sus miembros dentro del equipo. El último eliminado fue Diego Soldano y antes de Diego, salió Carlos Chávez.

A su salida, La Jefa/Producción de La Casa de los Famosos All-Stars le dedicaron un programa al cantante y todo el recorrido que vivió con su equipo. Antes de Rivera, otros abandonaron el programa de telerrealidad como Gregorio Pernia, Thalí García y La Divaza y no recibieron tal despedida.

