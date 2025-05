Laura Bozzo pide disculpas tras escándalo con Samira Jalil en La Casa de los Famosos All Stars

La reconocida presentadora peruana Laura Bozzo se encuentra en el ojo del huracán luego de un fuerte altercado con Samira Jalil durante una gala en vivo del reality ‘La Casa de los Famosos All Stars’.

El intercambio de palabras, cargado de insultos y tensiones, fue presenciado por millones de televidentes, quienes quedaron impactados por la intensidad del conflicto.

A dos semanas del incidente, Bozzo ofreció declaraciones exclusivas al programa ‘La Mesa Caliente’, donde expresó su arrepentimiento por su comportamiento.

“Me siento muy avergonzada porque siento que esa no es la Laura que ellos han conocido toda su vida”, confesó visiblemente afectada. La conductora reveló que ha atravesado por un fuerte proceso de depresión, y que su participación en el reality, agravada por problemas físicos como una lesión en la pierna, afectó seriamente su estado emocional.

Bozzo no solo reconoció su error, sino que además aseguró haber tomado la iniciativa de pedir disculpas personalmente a Samira Jalil.

Laura Bozzo llamó a Samira Jalil

“Yo llamé a Samira y le pedí perdón telefónicamente porque ella me agarró en un momento débil”, explicó. Sin embargo, también dejó entrever que se sintió provocada, y que la diferencia de edad entre ambas influyó en su vulnerabilidad frente a las exigencias del programa.

Durante la entrevista, Bozzo lamentó profundamente cómo sus acciones han impactado a su familia. Señaló que tanto su hija como su madre están decepcionadas de ella.

“Mi hija me dice: ‘Yo no te conozco, esa no eres tú’”, relató con pesar. La conductora incluso calificó su comportamiento como una “vergüenza” para sus seguidores y reconoció que el encierro, las tensiones constantes y recuerdos dolorosos, como una antigua quemadura provocada por otra participante, han dejado cicatrices que apenas comienza a procesar.

El caso de Laura Bozzo reabre el debate sobre la presión emocional que enfrentan los concursantes en realities de alto impacto, y cómo esta puede transformar profundamente su comportamiento, incluso en figuras públicas con décadas de trayectoria.

