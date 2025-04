Luca Onestini se enfrenta a Alfredo Adame en La Casa de los Famosos All-Stars

Durante la gala de este lunes, 28 de abril, de La Casa de los Famosos All-Stars, Luca Onestini se enfrentó a Alfredo Adame después del tenso momento que vivieron en la gala de posicionamiento. Todo comenzó cuando el conductor del programa, Javier Poza, le preguntó a Adame sobre lo que vivió el día anterior.

Adame se enfocó en el momento en el que Lupillo Rivera le reclamó por haber defendido a Maripily Rivera durante su enfrentamiento con Poncho de Nigris. Desde la perspectiva del cantante, Adame debió defender a De Nigris porque este es mexicano.

El actor respondió que no defendería a un “misógino” y en ese momento Onestini intervino. “Este señor llama misógino a otras personas y no a él mismo, cuando insinuó que Aleska era una mujer que solo buscaba dinero”.

La declaración del italiano se produce después de que Adame le dijera que –al salir del programa de telerrealidad– procurara tener trabajo y dinero, ya que Aleska Génesis es una mujer que le interesa el dinero y así no pensaría que es “un muerto de hambre”.

Fuego en contra de Adame

Alfredo Adame recibió fuertes posicionamientos por parte del Cuarto Fuego, esto después de que se mostrara indiferente con el equipo y decidiera jugar al lado de Agua.

Rosa Caiafa también se paró detrás del actor y le expresó que era una persona que “llevaba de aquí de allá”, dando a entender que Adame lleva chismes, también le dijo que se arrimó a Agua por conveniencia y no porque sintiera afinidad con el equipo.

Ante esto, Adame no respondió y dijo que como era un caballero no respondería, ya que Rosa no estaba a su nivel.

Desde que inició La Casa de los Famosos All-Stars, Adame se ha convertido en uno de los participantes más populares y cuenta con el respaldo de Maripily Rivera.

Rivera y Adame jugaron juntos en la cuarta temporada de La Casa de los Famosos y al terminar el programa forjaron una amistad, por esa razón, Maripily decidió darle su apoyo y también Puerto Rico.

