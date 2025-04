Lupillo Rivera y Rey Grupero tienen fuerte altercado en La Casa de los Famosos All-Stars

Durante el sinceramiento de La Casa de los Famosos All-Stars, Rey Grupero se paró al frente de Paulo Quevedo para expresarle las razones por las que quiere que salga de la casa y esto detonó una fuerte discusión porque mencionó a la mamá de Quevedo, quien falleció.

“Sin insultos y sin malas palabras ya te agarré de cliente. Si no sales en esta podrás salir en la otra (…) Te voy a traer asoleado, te trato cordial en la casa”, dijo eso para iniciar.

Después fue el turno de Quevedo y respondió: “¿Y qué quieres que haga yo, qué tiemble o qué? ¿Qué me provoca eso? Al contrario, me hace más fuerte. Tú sigue haciendo lo que estás haciendo, siempre apruebo como te educa Niurka. Lo estás haciendo muy bien”.

A este argumento, Rey Grupero contestó: “Yo tengo madre que me eduque, tengo una en mi casa y tengo a Niurka”. En ese punto, la discusión comenzó a aumentar debido a que Quevedo afirmó “¿Lo dices por qué mi madre está muerta?”

“Yo no sé si tu madre está muerta, yo tengo a dos madres”, reiteró el influencer. Más adelante, renegó que era una persona que no tenía madre y que era “una cucaracha”, ya que Quevedo lo llamó “naquito”.

¿Por qué se molestó Lupillo Rivera?

Al salir del posicionamiento, Rey Grupero quiso aclarar la situación con Quevedo y le dijo que no sabía que no tenía madre y esto alteró a Lupillo Rivera, ya que le gritó y le dijo que no estuvo bien lo que hizo.

Tras esto, Niurka Marcos intentó mediar para que Rey Grupero no se alterara. Rivera la llamó “corriente” y volvió a gritarle al influencer que se había equivocado y que por eso nadie lo quería.

Quevedo también se metió en la discusión y dijo que Niurka y Rey Grupero están juntos e insinuó que eran “tal para cual”.

De esta forma, la división de los cuartos quedó cada vez más clara, puesto que Fuego no tiene intención de llevarse mejor con los miembros Agua.

La eliminación de este lunes, 28 de abril, decidirá el futuro de La Casa de los Famosos All-Stars. Si sale un miembro de Fuego, el equipo quedará como el más débil de la casa y le tocará cambiar de estrategias para seguir dentro del juego.

Seguir leyendo más de La Casa de los Famosos All-Stars: