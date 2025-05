Lupillo Rivera sale de ‘La Casa de los Famosos All-Stars’ por motivos de salud

Por más de ochenta días, Lupillo Rivera fue una de las figuras más comentadas dentro de La Casa de los Famosos All-Stars.

Sin embargo, su permanencia en el reality llegó a su fin de forma inesperada, luego de que decidiera abandonar el programa por complicaciones relacionadas con su salud, según reveló él mismo entre lágrimas durante una entrevista posterior a su salida.

El cantante dejó la competencia visiblemente afectado y sin poder articular palabra al momento de despedirse de sus compañeros. La reacción emocional fue compartida por varios de los integrantes del Cuarto Fuego, quienes se mostraron consternados ante la noticia. Rosa Caiafa, Paulo Quevedo y Luca Onestini no ocultaron su tristeza, pues sabían que Lupillo no atravesaba su mejor momento.

Aunque el artista no dio detalles al momento de cruzar la puerta de salida, más adelante ofreció una explicación directa y honesta a los presentadores del programa, Javier Poza y Jimena Gállego. “Es un problema que quise ignorar”, confesó con voz entrecortada. “Ha habido situaciones en las que he tenido que cantar… nunca he sido una persona que ha dejado el trabajo tirado”, agregó, en un intento por dejar claro que su decisión no fue tomada a la ligera.

Rivera expresó su preocupación por cómo podría ser percibido fuera del reality, asegurando que le duele profundamente abandonar un compromiso profesional. “Eso me cae mal, porque no quiero que me pinten de esa manera”, recalcó, mientras la audiencia y los conductores le ofrecían palabras de apoyo.

Con su salida, el Cuarto Fuego pierde fuerza estratégica en la recta final del programa, y la dinámica del juego se ve modificada de cara a las próximas nominaciones. Aun así, Lupillo, quien confesó que su llanto obedecía al hecho de que, como profesional, le cuesta aceptar quedar mal, se mostró optimista y manifestó su deseo de que sus aliados, en especial Onestini y Quevedo, alcancen las etapas finales de la competencia.

Su partida ha despertado múltiples teorías entre los seguidores del show, pero él dejó claro que su bienestar debe ser prioridad.

