Aleska y Maripily tienen nuevo encontronazo e involucran hasta a las autoridades

La venezolana Aleska Génesis, quien formara parte de ‘La Casa de los Famosos All-Stars’, lanzó en horas recientes un comunicado en el que hizo alusión a los insultos que recibió por parte de Maripily Rivera en una de las galas de la emisión.

En su texto, que subió a sus redes sociales, la novia de Luca Onestini exigió el apoyo de Endemol Shine Boomdog y de las autoridades mexicanas para que los improperios de los que fue víctima no queden impunes, pues se dañó su imagen en televisión nacional.

Los insultos a los que hace referencia la ex de Clovis Nienow tienen que ver con los que Maripily lanzó en su contra en uno de los comerciales de la gala del domingo pasado, en donde la tildó de lo peor y se metió de manera directa con su forma de vestir.

“El día domingo 4 de mayo del corriente año fui víctima de insultos, improperios, flagrantes faltas de respeto y amenazas por la también participante de estas galas, María del Pilar Rivera Borrero, mejor conocida como Maripily, quien rebasó todo límite aceptable al llamarme: prostituta, roba machos, que trabajo con las pantaletas y ratera, culminado con un grito a viva voz cuestionándole a toda la producción mi participación en las citadas galas”, se lee en un fragmento del comunicado que dirigió a Endemol Shine Boomdog.

Aleska continuó su texto compartiendo que las descalificaciones de las que fue víctima se produjeron mientras ella estaba en pleno enlace con otra emisión de la cadena, por lo que no tuvo oportunidad de defenderse o de tener su derecho de réplica.

“Parte de los anteriormente mencionados insultos, fueron proferidos a viva voz, mientras yo me encontraba en un enlace en vivo con el programa de Telemundo ‘Pica y se Extiende’, teniendo que someterme a no reaccionar ante tamaña ofensa durante dicha transmisión, y ante la mirada atónita de técnicos y público asistente, quienes atendían impávidos al arranque de furia de la susodicha”, señaló la empresaria.

Recurrirá a las autoridades competentes.

Concluyó su mensaje pidiendo el apoyo de Endemol y la intervención de las autoridades mexicanas, que es el país donde se realiza el reality, para que se le dé acceso a las grabaciones donde se pueden escuchar los insultos de los que fue víctima.

“Debido a lo anteriormente mencionado, solicito de acuerdo a mi derecho de llegar a la verdad, para poder pedir la intervención de las autoridades judiciales, que me sean dados por medio de una memoria usb las grabaciones de las cámaras donde se apreciaría lo que he relatado con anterioridad, en el día en cuestión entre las 5 y las 9 p.m. en el foro número dos de la mencionada empresa. Sin afán de encontrar otra información, agradezco la atención que le den a mi solicitud y quedo en espera de ser notificada ante la información que recaiga al presente”.

Maripily ya le respondió y exhibió pruebas en su contra.



Tras horas de guardar silencio, ‘El Huracán Boricua’ ya se pronunció tras el comunicado emitido por Aleska y continuó defendiendo su postura sobre ella.

“Aquí mi contestación …. A mí no me asustan las Palabras de una ex-convicta….”, se lee en el texto con el que Maripily acompañó su muy extenso comunicado, en donde le dijo a Aleska que no necesita pedir las grabaciones, que le puede repetir lo que le dijo el domingo una y otra vez, al asegurar que eso y más cosas piensa de ella.

