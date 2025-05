Exnovio de Aleska Génesis asegura que la relación terminó por infidelidades de su parte

Miguel Mawad, exnovio de Aleska Génesis, habló sobre la relación que mantuvo con la modelo y la razón por la cual su vínculo llegó a su fin. En una entrevista con el argentino, Javier Ceriani, explicó que la exparticipante de La Casa de los Famosos le fue infiel y también es desleal.

“Estuvimos juntos casi 4 años, hace un año y medio. Ella comienza su relación con Nicky Jam después de estar conmigo o al final de terminar nuestra relación. Empiezo a salir con Gaby, ella termina, yo termino. Hablamos. Decidimos los dos darnos una oportunidad”, describió.

Más adelante, dio a entender que él le entregó un anillo y ella solo lo presumió en redes sociales. “Le entregué un anillo, el cual ella aceptó, utilizó, posteó, la gente se lo vio y en ese inter yo descubrí muchas cosas. Descubrí más allá de las infidelidades. Descubrí deslealtades“, enfatizó.

¿Qué más dijo Mawad?

Las declaraciones de Mawad fueron más contundentes. Acusó a Aleska Génesis de haberse acostado con varios hombres e insinuó que lo hizo por “elevadas sumas de dinero”.

Añadió que –en ocasiones– recibió obsequios costosos de estas aparentes personas con las que estuvo. A su vez, también afirmó que la venezolana consumía estupefacientes.

Durante la entrevista, insinuó que Aleska Génesis no es la persona que aparenta. Indicó que ““Descubrí que vendía su (…) a otros hombres ha cambiado de dinero, a cambio de viajes, a cambio de regalos y es ahí cuando yo tomo la decisión de terminar. Yo la encargo con pruebas en la mano. Le digo las cosas como son y cierro capítulo”.

Acusó a la modelo de “actuar como loca”: “Ella reaccionó como loca. Estoy 99% seguro que estaba bajo los influjos de alguna drog*. De hecho, cuando veas la demanda le mandaron hacer pruebas son residuos”.

Mawad también dijo que Aleska Génesis está aprovechando todo el foco que tiene en este momento, ya que en su anterior participación en La Casa de los Famosos no logró la fama que ella estaba esperando.

En específico, aseguró que “Lo que yo veo es que Aleska utiliza su interés para tener foco en Telemundo, porque la temporada pasada salió y no era nadie. No consiguió público. Al contrario, se ganó el desprecio de la gente por su forma de ser. En estos momentos quedó peor. Ella sabe subsistir a través de los hombres, como lo que pasó con Christian Estrada. No prosperó porque el tipo no tenía dinero”.

Durante su participación en la temporada cuatro de La Casa de los Famosos All-Stars, Aleska Génesis tuvo un breve amorío con Christian Estrada, pero al terminar el show su relación no funcionó.

De hecho, inició una relación con Clovis Nienow, quien a diferencia de Mawad, ha hablado muy bien de la modelo.

