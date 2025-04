Aleska Génesis habla de su problema legal en México: “Desperté de una terrible pesadilla”

Tras varios meses complicados, Aleska Génesis rompe el silencio sobre el difícil momento que atravesó en México.

En una entrevista exclusiva para TVyNovelas, la modelo venezolana compartió cómo vivió su detención y el proceso legal que enfrentó, asegurando que su fe fue su mayor refugio.

Aleska, conocida por su participación en La Casa de los Famosos All-Stars, confesó que su encarcelamiento representó una de las etapas más oscuras de su vida, pero también un aprendizaje invaluable. “Ya por fin desperté de una terrible pesadilla, ahora me siento más fuerte, muy agradecida porque más allá de que me quisieron pisotear, humillar, encerrar, lo mío es muy espiritual y yo siento que Dios nunca me dejó sola, jamás me soltó”, relató, recordando que, incluso en prisión, se sostuvo gracias a su fe inquebrantable.

La exreina de belleza aclaró que no existieron acuerdos económicos ni negociaciones fuera del marco legal. Según explicó, el perdón que recibió fue espontáneo y sincero. “Dios tocó su corazón y días después, él mismo, solo, de la nada, emitió un perdón para poder retirar todos los cargos”, afirmó, asegurando que la mano divina intervino en su favor.

Más allá del escándalo, Aleska reflexiona sobre lo que esta experiencia le dejó: la oportunidad de reevaluar su entorno personal. “Me sirvió muchísimo para, en todo este tiempo, valorar muchas cosas como la libertad y las personas”, comentó, reconociendo que descubrió quiénes estuvieron a su lado y quiénes se alejaron en su momento más vulnerable.

La modelo también reveló que el proceso emocional no fue sencillo. Aceptó haber atravesado momentos de profunda tristeza. “Caí en depresión, lloraba todos los días”, confesó. Sin embargo, encontró consuelo en su espiritualidad: “Mi mayor psiquiatra y psicólogo es Dios”.

Aleska señaló que su paso por prisión le abrió los ojos a realidades dolorosas y le permitió conocer historias de otras mujeres que, como ella, enfrentaban injusticias.

Ahora, con una perspectiva renovada, afirma estar lista para nuevas oportunidades y proyectos, dejando atrás un capítulo que, aunque doloroso, fortaleció su espíritu.

