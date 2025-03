Aleska Génesis revela que la sacaron de La Casa de Los Famosos All-Stars para entregarla a la justicia

La modelo venezolana Aleska Génesis ha roto el silencio tras su sorpresiva eliminación de La Casa de los Famosos All-Stars, asegurando que su salida del reality no fue casualidad, sino que formó parte de un proceso para ponerla a disposición de las autoridades.

Durante una reciente aparición pública, Aleska denunció que su arresto estuvo marcado por irregularidades legales, señalando que la manera en que fue retirada del programa vulneró sus derechos. “Fui sacada de un reality show para entregarme a las autoridades, sin una orden de cateo, teniendo un amparo, privándome de mi libertad y por eso exijo que se haga justicia, es algo que no pueda ocurrir”, declaró con indignación.

La modelo también expresó su preocupación por la situación de otras mujeres en prisión, quienes, según su testimonio, enfrentan condiciones injustas y son olvidadas por el sistema judicial. “En esa cárcel de Santa Marta hay mujeres inocentes, que han sido silenciadas, olvidadas”, afirmó. Agregó, además, que su experiencia la hizo reflexionar sobre el sufrimiento que muchas viven tras las rejas: “Yo pude vivir en carne propia el dolor y sufrimiento que esas mujeres sufren. Gracias a Dios yo pude tener una audiencia”.

Sobre las acusaciones que enfrenta, Aleska defiende su inocencia y asegura ser víctima de una campaña de desprestigio. La modelo afirma que su situación responde a una venganza personal de Francisco Javier Rodríguez Borgio, empresario que la señala como responsable del robo de relojes de lujo. “Todo ha sido una campaña de difamación en mi contra, simplemente por venganza a que una mujer no se quiso someter al poder de alguien”, sentenció.

Además, recordó que esta no es la primera vez que es detenida por la misma acusación. “He sido encarcelada dos veces por la misma razón, por un acto que no cometí. Es el exnovio de mi hermana”, señaló.

La venezolana reitera que las pruebas en su contra son inexistentes y que su detención no se sostiene legalmente. “Realmente no hay pruebas para que me hayan hecho esto, para que yo tenga que estar presa en un lugar en el que ni siquiera estuve el día en el que supuestamente se hizo el robo, yo nunca estuve en este país”.

Este caso ha generado gran controversia, no solo por las graves acusaciones, sino por la forma en que fue detenida justo después de su salida del reality de Telemundo.

La opinión pública sigue atenta a su situación legal y a los próximos movimientos en su defensa.

