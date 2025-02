Aleska Génesis contó por qué terminó su relación con Clovis Nienow

Aleska Génesis decidió abrir su corazón y hablar sobre su ruptura con Clovis Nienow. La modelo venezolana y el presentador de TV mexicano empezaron el año con una mala noticia: decidieron terminar su relación.

La semana pasada, Aleska entró al reality show de Telemundo La Casa de Los Famosos: All Stars y en una conversación con su compañera Julia Gama contó por qué su relación con Clovis terminó.

“No fue falta de amor y él lo sabe”, dijo la venezolana. “Yo sé lo mucho que él me ama y él sabe cómo yo lo amo. Los dos lo sabemos. Yo sé que el día de mañana a mí me pasa algo y él va a estar ahí y él me va a cuidar. Yo lo sé, así como yo estoy para él. No fue que terminamos porque nos hicimos algo… No, nos estamos cuidando, estamos cuidando no hacernos daño”, agregó.

La modelo venezolana reconoció que se apresuraron a vivir juntos y que hubiese sido mejor no saltarse los pasos de una relación.

“Yo creo que es muy importante no saltarse los pasos de ser novios, ser novios es cortejar, vamos a salir, vamos a conocernos… Tú te pones a vivir de una vez con una persona y todos tenemos nuestras partes buenas y malas, nuestros demonios, entonces cuando empiezas a conocer eso al principio choca y no sabes cómo afrontarlo. Ya estás viviendo con una persona y no aprendiste a conocerlo”, aseguró.

Aleska Génesis señaló que el hecho de apresurarse en su relación con Clovis hizo que tuvieran problemas para entenderse en algunos aspectos.

“Hay cosas que para mí eran obvias que para él no o que para él era obvio y para mí no. Pero eso es conocerse, tomar tiempo, adaptarse. Un matrimonio es un acuerdo, tú eres así, yo soy así, vamos a llegar a un punto medio, vamos a llegar a acuerdos, vamos a caminar juntos, vamos a crecer juntos. Pero si yo voy corriendo jalándolo me va a pesar. Igual, si él está corriendo y yo estoy atrás a él le va a pesar. Tenemos que estar los dos en la misma sintonía”, dijo.

La modelo venezolana no se cierra a la posibilidad de retomar su relación con el presentador de TV mexicano en el futuro.

“Tenemos que prepararnos porque él tiene que prepararse, por ejemplo, para casarse y yo también tengo que prepararme para ese momento. Los dos. Ya en algún futuro si es, es; si no es, no es”, indicó.

¿Cuándo terminó la relación de Aleska Génesis y Clovis Nienow?

A mediados de enero, Aleska Génesis y Clovis Nienow anunciaron a través de sus redes sociales que había terminado su relación.

A través de un comunicado compartido en sus historias de Instagram, la expareja reveló que decidieron tomar caminos separados tras meses juntos.

“Queremos compartir con ustedes que, después de un tiempo juntos, se decidió tomar caminos distintos en nuestra relación de pareja. Ha sido una etapa hermosa, llena de aprendizajes, momentos inolvidables y mucho cariño, por lo que seguimos valorándonos y respetándonos profundamente”, informaron.

Aleska y Clovis terminaron su relación en buenos términos. “Nuestra historia no termina aquí, sino que se transforma en una bonita amistad, basada en el apoyo mutuo y en el cariño sincero”, aseguraron.

