Aleska Génesis es otorgada protección judicial en México

Aleska Génesis ha anotado una victoria en la batalla legal a la que se enfrenta en México ante los cargos por el presunto robo de relojes de lujo a una ex pareja de su hermana. Recientemente dio a conocer que el Centro de Justicia para las Mujeres le otorgó medidas de protección durante su estancia en territorio mexicano.

Por medio de un comunicado emitido desde sus redes sociales, la ex participante de “La Casa de los Famosos” declaró que su caso ha presentado un avance que no solo la beneficia a ella, sino a sus hermanas.

“Un juez de control ha otorgado medidas de máxima PROTECCIÓN para mí y para mis hermanas, reconociendo que existen elementos que representan un grave riesgo para nosotras“, contó ante su comunidad de 8.1 millones de seguidores.

La venezolana recalcó que si bien su caso se encuentra activo, esto no justifica los ataques de los que ha sido blanco: “El hecho de estar sujeta a una investigación —que se está llevando conforme a la ley— NO justifica que se me exponga a una campaña de violencia, acoso y difamación. Lo que he vivido no solo es injusto, es un reflejo de lo que muchas mujeres enfrentan cuando alzan la voz o simplemente existen con dignidad“, señaló contundente.

Bajo esta misma tesitura, explicó que esta medida reconoce que el proceso bajo el que se encuentra ha atentado contra “mi salud emocional, a mi imagen y a mi integridad como mujer”, detalló dentro del extenso mensaje.

Aleska, de 33 años, indicó que para ella es importante ser un ejemplo para las mujeres que atraviesan una situación similar a la suya no dejarse amedrentar: “No me he quedado paralizada. He luchado, he hablado y he buscado JUSTICIA (…) Quiero que sepas que sí hay mecanismos para protegerte, sí puedes levantar la voz, y sí puedes salir adelante“, añadió.

Para finalizar, afirmó que su panorama comienza a vislumbrarse cada vez más claro: “La justicia a veces tarda, pero también hay que salir a buscarla. No te rindas (…) Hoy soy testimonio de que es posible. Y si mi voz puede servirle a otra mujer, la seguiré usando sin miedo”, reflexionó.

