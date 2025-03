Aleska Génesis lanza comunicado tras supuesto atentado: “No me siento segura en México”

En medio de su proceso legal en México, la modelo Aleska Génesis ha encendido las alarmas entre sus fanáticos con el más reciente mensaje que publicó en redes sociales. Y es que en él, la famosa expresó su miedo y señaló a una persona en caso de que algo le pase durante su estancia en el país.

A través de su cuenta de Instagram, la ex participante de “La Casa de los Famosos” se pronunció sobre los rumores de un supuesto atentado en su contra ocurrido en el Estado de México, primeramente difundidos por el fotógrafo Jesús Galeana.

En el breve escrito compartido desde su perfil oficial, Aleska Génesis no desmintió o confirmó dicho atentado contra su persona, pero aprovechó el espacio para agradecer la preocupación del público y externar el riesgo al que se enfrenta.

“Gracias a todos los que me han escrito preocupados. Estoy bien, gracias a Dios. Pero tengo que ser honesta: no me siento segura en México“, comenzó su mensaje la modelo venezolana. “Este país me ha dado tanto, pero hoy también me hace falta algo fundamental: protección”, sentenció.

Aleska Génesis vía Instagram. Crédito: Instagram/ @aleskagenesis | Cortesía

Aleska concluyó este primer mensaje con unas palabras de agradecimiento a su comunidad digital: “No quiero alarmar, solo pedir respeto, empatía y, sobre todo, seguridad. Nadie debería vivir con miedo. Gracias a ustedes por acompañarme siempre”, expresó.

No obstante, horas después, colocó un segundo mensaje en el que aseguró correr peligro y adjuntó la responsabilidad ante cualquier situación a Francisco Javier Rodríguez Borgio, conocido como el Zar de los Casinos y empresario que la denunció por el supuesto robo de relojes de alta gama en su domicilio.

“Hago un llamado urgente a las autoridades mexicanas. Necesito protección. Me siento vulnerable y temo por mi integridad (…) Quiero dejar constancia pública: Si algo me sucede en este país, hago responsable a Francisco Javier Rodríguez Borgio. Ya basta de utilizar el poder y las influencias para intimidar y dañar”, completó.

Aleska Génesis vía Instagram. Crédito: Instagram/ @aleskagenesis | Cortesía

Aleska Génesis criticó una vez más el proceso legal al que se enfrenta, pues indicó que ya ha comprobado su inocencia: “Exijo que se revise y se cierre de una vez por todas la carpeta de investigación en mi contra, porque ya se han presentado todas las pruebas que demuestran que Francisco Javier Rodríguez Borgio mintió. Hoy exijo justicia“, sentenció.

