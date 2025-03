Aleska Génesis denuncia amenazas y abuso de poder

Aleska Génesis ha salido a defender su nombre y compartir algunos detalles del proceso legal al que se enfrenta por el presunto robo de varios relojes de alta gama, valuados en cerca de $500,000 dólares. Sin embargo, lo tuvo que hacer por medio de un enlace virtual a la conferencia que preparó junto a sus abogados, esto como resultado de presuntas amenazas lanzadas en su contra vía mensaje de texto, ¿qué fue lo que dijo al respecto? Aquí te lo contamos.

De manera remota y con un contundente mensaje, así es como la ex participante de “La Casa de los Famosos All-Stars” se presentó ante la prensa y reveló el calvario que ha vivido durante los últimos días.

“Si no estoy no es porque no quiero. Tengo sino porque tengo miedo, miedo de presentarme en un país donde los que tienen el poder pueden hacer lo que les da la gana“, explicó en presencia de su representante legal, Mario Enrique Selvas.

En el breve audiovisual, Aleska Génesis lamentó su situación actual y aseguró que a pesar del miedo que han tratado de infundirle, no se quedará callada.

“Ya me arrebataron la libertad dos veces por el mismo caso a pesar de mi inocencia, miedo porque mi vida y mi seguridad no son prioridad para la justicia, pero, aunque tengo miedo no voy a quedarme callada, esto que me está pasando no es casualidad, tiene nombre y apellido“, sentenció haciendo referencia a Francisco Javier Rodríguez Borgio, demandante por el presunto robo de sus relojes.

Aleska Génesis se lanza contra las autoridades mexicanas

Visiblemente molesta, Aleska reprobó su detención y aseguró que esta fue tratada como un espectáculo que no siguió la ley: “Me trataron como una criminal, me expusieron al escarnio público y lo convirtieron en un espectáculo (…) Si la justicia estaba de su lado, ¿cómo es posible que volvieran a darme mi libertad? Esto no es justicia, es abuso de poder y violencia de género“, señaló.

Además de hacer un señalamiento firme en contra de la justicia mexicana, comentó que en algún punto de su traslado llegó a temer por su vida.

“Creí que me desaparecerían o que me matarían, y lo mejor que podía pasarme en ese momento era que realmente me estuvieran llevando a la cárcel de Santa Martha. Prefería ir mil veces a ese reclusorio, donde nadie quiere estar, que a un destino desconocido“, continuó.

Para finalizar, la también influencer dijo que aún tiene fe en que se dará una justa resolución a su caso, y exhortó a todas aquellas mujeres que han sido víctimas “de este sistema corrupto” a no perder la esperanza.

Seguir leyendo:

• Aleska Génesis no puede salir de México por orden judicial: ¿Qué más se sabe de su caso?

• Aleska Génesis reaparece en redes con un comunicado tras su liberación

• Vinculan a proceso a Aleska Génesis por robo, pero llevará su proceso en libertad