Aleska Génesis sorprendió con un vestido transparente en la gala de “LCDLF” 

Tremendo revuelo causó la modelo Aleska Génesis con su más reciente participación en la gala de eliminación de “La Casa de los Famosos All-Stars”, donde fue testigo de la salida de Patricia Navidad.

No obstante, hubo un detalle que la volvió el tema de conversación en redes sociales: el despampanante atuendo que lució para la ocasión.

Se trató de un sensual vestido negro con cuello tipo halter, olanes y una abertura en la parte inferior que dejó al descubierto su despampanante figura. La estocada final fue la tela con brillos y transparencias que evidenció sus atributos.

Fue por medio de su cuenta oficial de Instagram que Aleska Génesis decidió compartir una mirada a su propuesta en moda con un carrusel de imágenes en las que se le ve desde el foro de La Casa de los Famosos” en el detrás de escenas.

A la par de su post, la también influencer colocó un poderoso mensaje con el que dio una cachetada con guante blanco a sus detractores, asegurando que no se dejara vencer por los ataques en su contra.

“Dicen que soy el problema, pero el problema es que no saben cómo apagarme. Hay brillos que no cualquiera soporta. Y sí… el mío encandila”, escribió Aleska Génesis para acompañar la publicación que no tardó en generar una ola de piropos por parte de sus fanáticos.

Y es que la sección de comentarios se llenó de muestras de cariño por parte de sus seguidores más fieles. En ellos, no solo se mostraron de acuerdo con lo dicho por la venezolana, también la motivaron a seguir manteniéndose indiferente ante las críticas.

“¡Así es, Aleska! A brillar como sabes hacerlo, que nada ni nadie interfiera en tu luz. Tienes una fuerza y claridad que se nota a kilómetros. ¡La tienes clarísima, reina!”, “Las mujeres acomplejadas te van a odiar, las fuertes te van a respetar y las mujeres felices te van a amar”, “Te admiro, Aleska” y “Brilleska llegó para quedarse; si les molesta su brillo, pónganse lentes”, son algunas de las reacciones que se registraron en la red.

