Paulo Quevedo, de ‘La Casa de los Famosos All-Stars’, revela que padece cáncer

El actor y cantante mexicano Paulo Quevedo, quien terminó en la quinta posición en ‘La Casa de los Famosos All-Stars’, se sinceró en una entrevista tras su salida de la casa, en la que compartió detalles de su estado de salud, pues Lupillo Rivera no fue el único que enfrentó complicaciones médicas estando en el reality, él también.

En una plática que tuvo con Jesús Cáseres, el integrante de los Palulus le comentó que durante su estancia en la casa se detectó un malestar en la zona de la garganta, la cual solía tener reseca, por lo que decidió pedir apoyo a la producción para recibir atención médica y someterse a algunos estudios.

“En un momento determinado sí pedí ayuda profesional. En donde pude someterme a un sonograma y efectivamente me encontraron que yo tengo dos nódulos en la garganta, en las cuerdas vocales. Que uno de ellos pues está bien, pero otro no está bien. Tenía el aspecto con ciertas características que representaba un nódulo cancerígeno maligno, del cual tuve que continuar sometiéndome para estudios, estudios, estudios”, se sinceró Paulo.

A continuación detalló que no pidió su salida del reality porque desconocía lo que en realidad tenía y su gravedad, siendo hasta hace unos días que le avisaron que debía ser operado a causa del cáncer que padece.

“Lamentablemente me voy a tener que someter a una cirugía lo antes posible. Es lamentable, pero, bueno, ni modo, estas son cosas que nos suceden y tengo que ahorita ya darle seguimiento. Yo creo que en una semana me meto al quirófano. Me tienen que operar de la tiroides”, señaló Quevedo, quien alarmó a sus seguidores con su testimonio.

“Mis respetos para Paulo, no lo soporté durante el juego, pero admiro su fortaleza”, “Todo saldrá bien, querido Paulo”, “😢 Dios está contigo! Mucha fe y esperanza ❤️”, “👏👏👏 Felicito a este hombre, pudo usar esto para victimizarse y no lo hizo”, se lee en algunos de los comentarios de apoyo que ha recibido.

Hasta el momento se desconoce el avance de la enfermedad, pero Quevedo se mostró tranquilo de que en los próximos días será intervenido.

