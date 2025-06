Caramelo reacciona a la muerte de Rubby Pérez en plena transmisión

En medio del furor que generó con su triunfo en el reality “La Casa de los Famosos All-Stars“, Caramelo se ha enfrentado a la triste noticia que ocurrió en su natal República Dominicana el pasado mes de abril: la muerte del cantante Rubby Pérez y otras 200 personas tras el colapso de una discoteca. ¿Cómo reaccionó? Aquí te lo contamos.

Fue durante su paso por el programa “Al Rojo Vivo” que la conductora Lourdes Stephen informó al influencer sobre la tragedia que sembró el luto a decenas de familias dominicanas con la pérdida de 230 personas y 150 heridos.

Visiblemente afectado, Caramelo envío un sentido mensaje a las personas afectadas: “Mi tierra querida que tanto amo. Solidaridad para esas personas que perdieron familiar”, dijo ante las cámaras del programa.

Asimismo, indicó que a pesar de no haberse enterado en el momento que dicho incidente ocurrió, lo lamenta profundamente: “Mi tierra Dominicana que tanto amo, la llevo en mi corazón. Me lleno de tristeza con ustedes, los amo de verdad, saber que esto pasó me duele en el corazón”, añadió.

Con respecto al fallecimiento del cantante de merengue Rubby Pérez, el famoso rememoró una experiencia vivida en “La Casa de los Famosos All-Star” que hoy toma un nuevo significado para él.

“Hubo un día en el cual yo estaba sentado en el patio de la casa, y me llegó una canción de Rubby Pérez, y ahora que tú me dices eso, digo wow, pasó algo grande. No te miento, no sé por qué me llegó a la cabeza el nombre de Rubby Pérez“, reiteró.

Fue el pasado 8 de abril cuando azotó la tragedia azotó República Dominicana con el colapso del techo del local nocturno Jet Set, incidente que dejó más de 150 heridos y 230 fallecidos, incluyendo al cantante de merengue Rubby Pérez.

